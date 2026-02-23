Interviurile pentru funcția de procuror-șef al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (Parchetul General) s-au finalizat luni, 23 februarie. La această procedură au participat doi candidați: procurorul militar Bogdan Pîrlog și actuala șefă a DNA Iași, Cristina Chiriac. În cadrul interviului, Bogdan Pîrlog a trecut în revistă problemele pe care le percepe cu privire la sistemul judiciar și și-a prezentat viziunea asupra modului în care ar vrea să îmbunătățească activitatea parchetelor.

„Suntem într-o profundă criză la nivel de sistem. Este unul dintre cele mai dificile momente pentru a fi magistrat”, a spus procurorul Bogdan Pîrlog, în deschiderea interviului, înainte să treacă în revistă problemele pe care le percepe cu privire la activitatea procurorilor.

Acesta a dat ca exemplu, printre altele, modul în care au fost scrise Codurile de procedură penală și penal și modificările legislative asupra legilor justiției.

„Ne aflăm acum într-un moment extrem de dificil. Pentru prima dată am pierdut suportul opiniei publice. Acum ne bazăm pe ostilitate, cât de cât, indiferentă, în cel mai bun caz, dacă nu este ostilitate agresivă la nivelul nostru. (...) Întoarcerea societății împotriva sistemului judiciar s-au făcut pe fondul unor nemulțumiri”, a mai punctat procurorul militar.

Ce schimbări ar aduce Bogdan Pîrlog

Prima problemă pe care Bogdan Pîrlog ar încerca să o adreseze dacă ajunge procuror general ar fi „lipsa poliției judiciare proprii, dedicate”.

„Atât timp cât nu vor exista un corp de poliție judiciară care să facă doar poliție judiciară, ideal ar fi să funcționeze o parte din el în cadrul parchetelor, nu vom putea fi eficienți în cadrul urmăririi penale”, a adăugat procurorul militar.

Pîrlog a mai subliniat că trebuie regândite schemele de personal de la nivelul parchetelor, pentru a ajunge la situația în care în România să existe 1.500-1.600 de procurori.

„Dar fiecare dintre ei să aibă propriul cabinet, cu polițiști de poliție judiciară, cu specialiști, astfel

încât procurorul să fie managerul urmăririi penale”, a punctat acesta în cadrul interviului.

El a mai propus și comasarea parchetelor, în special parchetele de pe lângă judecătorii.

„Avem parchete de pe lângâ judecătorii din reședință de județ unde sunt (n.r procurorii) super copleșiți și avem parchete - gândite la un element de criminalte din momentul de acum 20 de ani, dar acum nu mai există nici criminalitate, nici populația - dar există o schemă de 3-4 procurori care nu s-ar duce la centru. Dacă ar fi o singură unitate, răspunderea conducătorului acelei unități, va fi ca dosarele din acel județ să le repartizeze unitar”, a explicat Bogdan Pîrlog.

Interviul lui Bogdan Pîrlog pentru funcția de procuror general a fost transmis integral de Ministerul Justiției:

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : M.G.