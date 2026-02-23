Live TV

Interviul pentru funcția de procuror general. Cristina Chiriac: „Celeritatea soluționării dosarelor penale constituie o problemă"

Interviul pentru funcția de procuror general. Cristina Chiriac: „Celeritatea soluționării dosarelor penale constituie o problemă"
Cum ar evita situațiile în care dosare penale ajung la prescripție

Interviurile pentru funcția de procuror-șef al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (Parchetul General) s-au finalizat luni, 23 februarie. La această procedură au participat doi candidați: actuala șefă a DNA Iași, Cristina Chiriac, și procurorul militar Bogdan Pîrlog. În cadrul interviului, Cristina Chiriac a vorbit despre motivele pentru care a ales să candideze pentru funcția de procuror general, cum ar trata lipsa de resursă umană din parchete și ce decizii ar lua pentru a evita situațiile în care dosare penale ajung la prescripție.

„Candidez pentru funcția de procuror general din convingerea că experiența mea managerială și profesională poate fi valorificată pentru consolidarea funcționării instituției într-un context dificil și în continuă schimbare (...) Proiectul este construit în jurul unei nevoi reale: Consolidarea Ministerului Public ca instituție stabilă, coerentă și eficientă, într-un context marcat de presiuni crescute, deficit de resurse și așteptări sociale cât mai mari”, a transmis Cristina Chiriac, în timpul interviului.

În cadrul prezentării proiectului cu care candidează, actuala șefă a DNA Iași a vorbit despre motivele pentru care încrederea românilor în activitatea procurorilor a scăzut.

„Scăderea încrederii este determinată de percepția unei reacții insuficiente sau neconvingătoare în situații de interes public major, deficiențe în comunicarea instituțională, gestionarea neadecvată a situațiilor de criză, lipsa unor explicații prompte și coerente în cazul în care sunt formulate critici privind conduita și profesionalismul procurorilor”, potrivit Cristinei Chiriac. 

În același timp, Cristina Chiriac a subliniat că intenționează să „convingă procurorii să își asume” o funcție de conducere în cadrul parchetelor, în condițiile în care există un deficit din acest punct de vedere, „printr-un dialog sincer și cu garanții instituționale că respectivul manager va fi susținut”. 

Cum ar evita situațiile în care dosare penale ajung la prescripție

Ea a mai fost întrebată de ministrul Justiției, Radu Marinescu, cum ar aborda problema prescripției răspunderii penale.

„Celeritatea soluționării dosarelor penale constituie o problemă a Ministerului Public. Trebuie să se facă o analiză cât mai strictă a stocului de dosare care există în lucru și să fie prioritizate acele dosare care au un probatoriu aproape de final, pentru a fi soluționate cât mai repede, fără întârzieri nejustificate”, a răspuns Cristina Chiriac.

Aceasta a mai indicat că ar folosi „cât mai eficient instituția acordului de recunoaștere a vinovăției”.

„Aș dispune o analiză a modului în care procurorii înregistrează dosarele, în sensul de a da eficiență dispozițiilor procesual penale cu privire la îndeplinirea condițiilor pe care o sesizare trebuie să o îndeplinească, pentru a evita înregistrarea plângerilor neconforme și efectuarea de acte de urmărire penală într-un dosar care nu are absolut nicio finalitate. Aș utiliza principiul oportunității, în cazul în care acțiunea penală nu este justificată de un interes public, această acțiune nu mai trebuie exercitată, în cazurile prevăzute de lege”, a mai adăugat Cristina Chiriac.

În opinia ei, procurorii ar trebui să acorde „o atenție mai aplecată” asupra cauzelor de evaziune fiscală, spălarea banilor, corupție sau infracțiunile cu impact mediatic major.

„Trebuie utilizate toate instrumentele disponibile pentru ca aceste infracțiuni să fie investigate într-un termen rezonabil și cu consecințe pentru infractorii care au săvârșit aceste infracțiuni”, a adăugat șefa DNA Iași, care candidează în prezent pentru funcția de procuror general. 

Interviul Cristinei Chiriac pentru funcția de procuror general a fost transmis integral de Ministerul Justiției: 

