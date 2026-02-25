Live TV

Video Interviul pentru șefia DIICOT. Actualul procuror-șef, despre fenomenul consumului de droguri: „Adicția trebuie tratată”

Data actualizării: Data publicării:
alina albu diicot
Interviul pentru șefia DIICOT. Actualul procuror-șef, despre fenomenul consumului de droguri: „Adicția trebuie tratată” / Sursă foto: Captură Digi24.ro
Din articol
Șefa DIICOT: Consumul de droguri trebuie privit ca o problemă de sănătate publică Alina Albu: „ADN-ul criminalității s-a schimbat”

Alina Albu, care țintește un nou mandat de procuror-șef al Direcției de Investigare a Criminalității Organizate și Terorism (DIICOT), a susținut miercuri interviul organizat de Ministerul Justiției. Albu a listat rezultatele celor trei ani de mandat în fruntea DIICOT, a vorbit despre prioritățile pe care le are pentru următorii trei ani și a dat detalii despre modul în care au evoluat grupările de criminalitate organizată în ultimii ani. Șefa DIICOT a vorbit și despre fenomenul consumului de droguri, pe care l-a catalogat drept o problemă de sănătate publică. 

„DIICOT este astăzi mai puternic, mai pregătit, mai flexibil, mai adaptat tehnologic decât era acum trei ani”, a punctat Alina Albu în cadrul interviului pentru funcția de procuror-șef al DIICOT.

Printre obiectivele asumate pentru următorii trei ani, Alina Albu a menționat: combaterea în sistem integrat a traficului de droguri cu accent pe întreruperea lanțurilor de aprovizionare, combaterea sclaviei moderne, lipsirea de putere financiară a grupurilor de infractori sau sporirea capacității de răspuns instituțional la amenințările hibride. 

În același timp, Alina Albu a vorbit pe larg despre implementarea principiului urmăririi banilor în anchetele desfășurate de procurorii DIICOT. 

„Principiul urmăririi banilor și lipsirii crimei organizate, a infractorului, de resursă financiară trebuie să devină reflex condițional al fiecărui procuror. Dacă nu vom face acest lucru, combatem în van - grupurile infracționale sunt precum caracatița. Dacă nu tai capul acelei caracatițe nu vei face nimic. Capul acelei caracatițe e banul, pentru că gruparea infracțională asta urmărește”, a subliniat procurorul-șef DIICOT. 

Șefa DIICOT: Consumul de droguri trebuie privit ca o problemă de sănătate publică

Alina Albu a subliniat că problema consumului de droguri trebuie privită mai degrabă ca o problemă de sănătate publică. 

„Consumatorul nu este cel care ar trebui primul pedepsit, nu ne axăm pe represiunea consumatorului, ne axăm pe vânzător, pe cel care îl alimentează, dar adicția trebuie recunoscută, trebuie tratată. Trebuie mai mult decât ce facem astăzi”, a transmis Alina Albu în timpul interviului. 

Potrivit procurorului-șef DIICOT, „se ajunge la represiune atunci când prevenția a eșuat, atunci când educația nu este suficientă, atunci când grupurile țintă ale traficanților nu primesc suficient ajutor”. 

 „Puțin probabil să reușească DIICOT să combată eficient și să distrugă piața de droguri dacă cererea continuă, dacă oameni ajung în stare de excluziune socială, de sărăcie, lipsă de perspective din toate punctele de vedere, vor continua să fie piață de desfacere. Nu există ofertă fără cerere și invers (...) Problema drogurilor în România, ca și în alte țări, e una care trebuie tratată cu rigoare, ca problemă socială, în al doilea rând ca problemă de risc sanitar și problemă de represiune penală”, a mai punctat șefa DIICOT. 

În ceea ce privește fenomenul traficului de droguri, Albu a subliniat că „asistăm la o inundație a drogurilor pe piața europeană” și, aplicat pe România, ea a menționat că „am devenit o piață emergentă de consum”.

„Dacă în porturile de intrare din Spania, Olanda, ajungem să capturăm tone, de ordinul a peste 20 de tone odată de cocaină aduse cu submarinul, mă întreb - oare cui sunt destinate acele tone de droguri? Ele nu pot rămâne în port la Rotterdam (...)  Trebuie făcut ceva astfel încât lucrurile să fie ținute sub control. De eradicare mi-e greu să cred că va putea cineva să o realizeze”, a menționat Alina Albu.

Procurorul-șef DIICOT a subliniat că accentul trebuie pus pe „prinderea țintelor de risc înalt”.

„Nu mai combatem doar rețele. În era digitalizării, șefii rețelelor, adevărații lideri, sunt cei mai periculoși. Fără prinderea lor, fără prinderea banilor lor, nu vom reuși să întrerupem niciun flux ilegal de substanțe”, a adăugat Alina Albu.

Alina Albu: „ADN-ul criminalității s-a schimbat”

Șefa DIICOT a subliniat că, în anul 2026, „ADN-ul criminalității s-a schimbat”. 

„Nu mai vorbim de grupări clasice, ci de grupări care s-au mutat aproape în întregime în online. Digitalizarea, inteligența artificială, deși aduc beneficii extraordinare, sunt folosite în scop ilicit. S-a creat o nouă lume extrem de subterană, extrem de oneroasă, în care circuitele financiare sunt aproape invizibile și nu ne rămâne decât să ne adaptăm. Dacă nu reușim, vom fi cu mult în spatele fluxurilor ilicite de bani”, a punctat Alina Albu.

În ceea ce privește fenomenul traficului de persoane, Alina Albu a subliniat că „tot ce înseamnă recrutare și exploatare” se întâmplă în mediul online și că „mai bine de 50%” din cazurile de trafic de persoane se întâmplă în România. 

„Vorbim de oameni care nu își văd victimele, trimit dintr-o țară în alta victime pe care le preiau alte personaje și nici măcar nu se mai știe cu cine a vorbit în realitate (...) Ajungi să nu poți să afli de la victimă mai exact care este traficantul care te-a adus acolo și te-a vândut”, a adăugat ea. 

Alina Albu a mai arătat că „în traficul de persoane nu mai este folosită violența extremă”, ci recrutarea victimelor se bazează în principal pe crearea unor „sentimente de iubire, apreciere, victimizare a traficantului”.

În contextul digitalizării fenomenelor de criminalitate organizată, ea a mai punctat că urmărește implementarea soluțiilor de inteligență artificială în activitatea procurorilor DIICOT.

Urmărește aici interviul integral susținut de Alina Albu pentru a obține un nou mandat la șefia DIICOT:

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
Dmitri Medvedev încruntat
3
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize...
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
4
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24...
bilet loterie
5
Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au...
Nu a crezut! Noi detalii ies la iveală, după despărțirea dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac: "Era jos de tot!"
Digi Sport
Nu a crezut! Noi detalii ies la iveală, după despărțirea dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac: "Era jos de tot!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
albani-diicot
Interviul pentru șefia DIICOT. Ioana Albani: „Alte state sunt capabile să vadă cât costă piața drogurilor”
BUCURESTI - DIICOT - DOSARUL NORDIS - 3 FEB 2025
DIICOT a atras cei mai mulți candidați pentru funcția de procuror-șef. Au început interviurile organizate de Ministerul Justiției
ID334102_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Interviul pentru șefia Direcției Naționale Anticorupție. Tatiana Toader: „Procurorii DNA știu ce au de făcut, se vede din rezultate”
WhatsApp Image 2026-02-24 at 11.57.48
Interviul pentru șefia Direcției Naționale Anticorupție. Vlad Grigorescu: „Instituția se orientează către cauze mai puțin complexe”
ID334110_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Interviul pentru șefia Direcției Naționale Anticorupție. Viorel Cerbu: „Suntem un fel de Spitalul Fundeni. Intervenim ca ultima redută”
Recomandările redacţiei
Permis de conducere
Cosmin Andreica, despre măsura care leagă plata amenzilor de dreptul...
Trump SOTU TW 2026
Discursul-record al lui Trump despre Starea Națiunii, marcat de...
BUCURESTI - PSD - CONSILIUL POLITIC NATIONAL - 13 IAN 2025
Un primar avertizează că reforma lui Bolojan poate fi fentată. Care...
Viktor Orban
„O veste proastă pentru Europa”. Orban acuză liderii europeni că „au...
Ultimele știri
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, vine azi la Digi24
Ciucu îl acuză pe Băluță că blochează lucrările la termoficare: „Bucureștiul riscă să piardă peste 220 de milioane de lei”
Judecătorii îl acuză pe Bolojan de „mentalitate stalinistă”. UNJR cere retrimiterea legii pensiilor magistraților în Parlament
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop chinezesc pentru zodia Capră, în 2026. Unul dintre cei mai norocoși ani din ultimul deceniu
Cancan
Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, Hanțu se afișează cu femeia în vârstă de...
Fanatik.ro
Se construiește ”Colosseumul” României. Se află într-un oraș superb și e aproape finalizat. A costat peste 70...
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Motivul pentru care FRF nu are nicio reacţie oficială în scandalul meciurilor trucate! Răzvan Burleanu a tras...
Adevărul
Eroarea lui Putin care va costa curând Rusia. Expert în spațiul ex-sovietic: „Nu există nicio cale să iasă...
Playtech
Elena Udrea și Dorin Cocoș, imagini care au reaprins speculațiile, la 13 ani de la separare. Momentul care a...
Digi FM
Corina Dănilă, mesaj pentru soțul ei, cu care s-a căsătorit în secret: „Sufletul tău bun și blând e bucuria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Olanda a luat decizia, după ce Jutta Leerdam a luat aur la JO și apoi și-a arătat bustiera
Pro FM
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani: „Sper să nu sufere de vreo boală gravă!” Imaginile cu...
Film Now
Cine sunt cei trei copii ai lui Martin Short. Actorul și-a pierdut soția în 2010, iar acum fiica lor s-ar fi...
Adevarul
„Mica recalculare”, după mai bine de un an de așteptare: „Și-au bătut joc de pensionari”/ „De ce trebuie să...
Newsweek
Înfrângere pentru pensionarii cu grupe. Înalta Curte decide să nu le crească pensiile într-o speță crucială
Digi FM
E star mondial, dar are un regret cât se poate de normal. Ce l-a făcut pe Messi să spună că se simte "cumva...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce femeile sunt mai friguroase decât bărbații. Iată explicația medicilor
Digi Animal World
Momentul când trei urși au apărut pe o pârtie de schi. Țipetele turiștilor au cuprins întreaga zonă
Film Now
Viața lui Martin Short, un șir lung de tragedii începute încă din adolescență. Până la 20 de ani își pierduse...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...