Antonia Diaconu a vorbit, în interviul pentru funcția de procuror-șef al Direcției de Investigare a Criminalității Organizate și Terorism (DIICOT), despre necesitatea ca parchetul să se concentreze asupra dosarelor de impact și despre modul în care ar putea atrage procurori care să își dorească să lucreze în DIICOT.

„DIICOT presupune un ritm mai alert, cel puțin la anumite tipuri de infracțiuni. Este important ca manager să știi cum să te raportezi la oameni”, a punctat Antonia Diaconu, la începutul interviului organizat de Ministerul Justiției.

Șefa Structurii Teritoriale Argeș din DIICOT, care vizează funcția de procuror-șef al parchetului, a subliniat că activitatea procurorilor ar trebui să fie orientată către dosare de impact.

„Să ne întoarcem către esență, către dosarele de impact care pot să ia mai mult timp. Nu poți să termini un dosar important nici într-un an, însă trebuie să ne concentrăm pe dosare de elită. (...) Poți face un echilibru - să nu faci rabat de la calitatea și dosarele importante care ar trebui să definească DIICOT”, a punctat Antonia Diaconu.

Ea s-a axat și pe nevoia ca DIICOT să atragă procurori, în special în structurile care au probleme din punct de vedere al resursei umane.

„Nu se înscriu atâția procurori câte locuri sunt scoase la concurs, atunci clar este o problemă. Dacă oamenii nu doresc să vină, înseamnă că e o problemă, poate și la management, poate și la modul în care este organizat, și la ceea ce îți oferă. Trebuie să vedem exact de ce procurorii nu doresc să se înscrie”, a mai precizat Antonia Diaconu.

Antonia Diaconu a vorbit și despre nevoia unui dialog cu reprezentanții Ministerului de Interne, pentru a suplimenta numărul de polițiști judiciari, în special în cazul structurilor teritoriale care funcționează cu un singur procuror.

„Trebuie să avem în vedere crearea unor echipe la nivel central care să poată să preia, există posibilitatea preluării de dosare din teritoriu, nu putem nici să încărcăm foarte mult structura centrală, dar dacă am crea o anumită echipă de procurori degrevați de o parte din sarcinile din structura centrală, să preia dosare din teritoriu acolo unde sunt probleme”, a fost o altă soluție promovată de Antonia Diaconu în cadrul interviului.

În același timp, procuroarea care vizează șefia DIICOT a subliniat că modul în care parchetul comunică public ar trebui să se schimbe.

„Să ne îndepărtăm de limbajul de lemn pe care noi îl înțelegem. Este nevoie să vorbim pe înțelesul cetățeanului. Să fim proactivi, să comunicăm, să explicăm, să nu fim o instituție rigidă”, a punctat Antonia Diaconu.

Urmărește aici interviul integral al Antoniei Diaconu pentru funcția de procuror-șef DIICOT:

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : M.G.