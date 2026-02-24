Live TV

Video Interviul pentru șefia Direcției Naționale Anticorupție. Tatiana Toader: „Procurorii DNA știu ce au de făcut, se vede din rezultate”

Data actualizării: Data publicării:
ID334102_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Interviul pentru șefia Direcției Naționale Anticorupție. Tatiana Toader: „Procurorii DNA știu ce au de făcut, se vede din rezultate” / Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Ce măsuri ar adopta dacă ar ajunge la șefia DNA Ce a spus despre prescripție sau anchetarea magistraților

Tatiana Toader, actual procuror șef-adjunct al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), a susținut marți, 24 februarie, interviul pentru promovarea la conducerea parchetului anticorupție. Ea a vorbit în principal despre mandatul de procuror-șef adjunct, obținut în 2023, dar a punctat și mai multe obiective pe care le propune în situația în care va fi numită la șefia parchetului.

„Într-o societate în care combaterea corupției este un element de siguranță socială, a presta acest serviciu public în slujba cetățeanului este o provocare și presupune un echilibru just între furnizarea rapidă a unor rezultate și nevoia de a menține standardul foarte înalt al calității în ceea ce privește activitatea noastră de urmărire penală, validată prin hotărârile judecătorești și respectarea drepturilor fundamentale a persoanelor implicate în procedurile judiciare”, a declarat Tatiana Toader în timpul interviului.

Ea a punctat că DNA este „o structură de parchet atractivă” și că „oamenii și timpul sunt principalele resurse pentru a obține performanță”. 

„Procurorii DNA știu ce au de făcut, se vede din rezultatele lor, uneori nici nu mai trebuie orientarea managementului într-o anumită direcție de motivare, motivarea vine din sens invers, de la procurori”, a menționat Tatiana Toader. 

În același timp, Tatiana Toader a explicat pe larg care a fost implicarea parchetului anticorupție în procesul de aderare la Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). 

Ce măsuri ar adopta dacă ar ajunge la șefia DNA

În aceea ce privește obiectele cu care candidează pentru a obține șefia DNA, Tatiana Toader a dat ca exemplu mai multe măsuri.

Concret, procuroarea a subliniat că își dorește „realizarea unei analize manageriale cu privire la modalitățile de sesizare la nivelul serviciilor teritoriale și structurilor operative de la DNA”.

„Atât o evaluare cantitativă, care să vizeze numărul modalităților de sesizare, cât și o evaluare calitativă, raportat la infracțiunile de competența Direcției. Rezultatele unei astfel de analize pot fi valorificate pentru identificarea celor mai bune măsuri în vederea coordonării la nivel național și regional cu instituțiile cu atribuții de control, dar și pentru identificarea de bune practici și diseminarea acestora în interiorul DNA”, a adăugat Tatiana Toader.

Ea a mai subliniat că este nevoie de realizarea unor controale la mai multe servicii teritoriale din cadrul DNA și, în același timp, că „a simțit nevoia” unui mecanism intern pentru a detecta „scurgerile de informații” în presă.

Ce a spus despre prescripție sau anchetarea magistraților

Tatiana Toader a subliniat că este nevoie de un dialog „constructiv” care să ducă la eficientizarea mecanismului de urmărire penală și activitatea de judecată prin măsuri legislative și interne.

În acest sens, vorbind în special despre problema generată de deciziile privind prescripția răspunderii penale, a dat ca exemplu o practică adoptată de Italia și Elveția prin care prescripția răspunderii penale poate înceta în momentul în care, într-un dosar, a fost adoptată hotărârea din primă instanță.

Cu privire cauzele de evaziune fiscală și spălare de bani, Tatiana Toader a punctat că este nevoie de „accentuarea” nivelului de informație pe care procurorii o primesc de la instituțiile de control, cum ar fi ANAF sau Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor.

Procuroarea a vorbit și despre ipoteza ca DNA să primească din nou competența de a ancheta infracțiunile de corupție comise de magistrați.

„Un argument foarte simplu este cel al necesității egalității în fața legii, magistrații nu au nevoie de garanții suplimentare în fața legii penale față de ceilalți cetățeni, în afara celor constituționale care există deja, orice alt mecanism suplimentar adâncește neîncrederea în mecanismul urmăririi penale”, a punctat Tatiana Toader.

Ea a subliniat, însă, că nu se pune problema unui „eșec al luptei anticorupție în domeniul magistraturii”.

„Magistratura nu este un sistem corupt (...) În 2025, din 5.500 de dosare pe care le-am avut de instrumentat, în doar 8 cauze au fost indicii privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție de către magistrați, ceea ce a implicat declinarea către parchetele curților de apel și parchetul general”, a menționat procuroarea.

Principalele declarații ale contracandidaților ei pot fi urmărite aici: 

Interviul Tatianei Toader pentru funcția de procuror-șef al DNA poate fi urmărit integral aici:

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
soldati rusi urcati in avion
3
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva...
medvedev
4
Medvedev, îmbrăcat în uniformă militară, aruncă în aer negocierile de pace: „Aspecte...
bilet loterie
5
Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au...
Neverosimil: imaginile cu Donald Trump fac înconjurul lumii
Digi Sport
Neverosimil: imaginile cu Donald Trump fac înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
WhatsApp Image 2026-02-24 at 11.57.48
Interviul pentru șefia Direcției Naționale Anticorupție. Vlad Grigorescu: „Instituția se orientează către cauze mai puțin complexe”
ID334110_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Interviul pentru șefia Direcției Naționale Anticorupție. Viorel Cerbu: „Suntem un fel de Spitalul Fundeni. Intervenim ca ultima redută”
euro bancnote
Fraudă de peste 7 milioane de euro la ISJ Constanța. Nereguli grave, descoperite de Corpul de Control al Ministerului Educației
DNA - SIGLA
S-au terminat interviurile celor trei candidați care s-au înscris în cursa pentru șefia DNA. Principalele declarații
ID33674_INQUAM_Photos_Liviu Florin_Albei
Primarul din Dumbrăveni, trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu şi fals intelectual. Prejudiciu de peste 3,3 milioane de lei
Recomandările redacţiei
Aleksandar Vucic.
Plan de asasinare a președintelui Serbiei, Aleksandar Vucic, și a...
florin barbu la guvern
Ministrul Agriculturii, acuzat că a „furat” o idee propusă de AUR și...
Dmitri Medvedev încruntat
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot...
platformă extracție gaze și petrol
Lukoil a dat statul român în judecată după ce a renunțat la proiectul...
Ultimele știri
Ungaria a atins un record istoric de aproape 20 de milioane de turişti în 2025. Câți au fost români. Comparația cu turismul românesc
Inundații în Bali: sute de persoane au fost evacuate de urgență, printre care și turiști
Echipa lui Trump dorește să ajungă la un acord de pace între Rusia și Ucraina până la 4 iulie (Bloomberg)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anul Calului de Foc. Horoscopul 2026 pentru fiecare semn din zodiacul chinezesc
Cancan
Tragedie în timpul unui zbor spre Paris. Un bebeluș a murit la bordul aeronavei. Ce ar fi pățit micuțul
Fanatik.ro
Pierdere uriaşă pentru Dinamo! Reacţia imediată a lui Kopic: “S-a terminat! I-am oferit maximum posibil”...
editiadedimineata.ro
Meta spune că 19% dintre adolescenții de pe Instagram au văzut imagini explicite nedorite
Fanatik.ro
Omul numit de Ilie Bolojan să conducă exporturile României, acuzat de milionarul Adrian Porumboiu că a...
Adevărul
Reforma administrației, pe masa Guvernului: salarii reduse cu 10%, concedieri în masă, amenzi majorate și...
Playtech
Ce le-a zis Horațiu Potra avocaților înainte să leșine în sala de judecată. Momente grele pentru mercenar
Digi FM
Câți bani încasează o farmacistă din Constanța, după patru ani de experiență. Femeia s-a arătat revoltată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Nu știe un cuvânt în limba română!" A făcut-o praf pe Julia Sauter, iar acum a primit o replică pe măsură
Pro FM
Anca Țurcașiu, poze inedite de Dragobete, alături de iubitul ei. Artista, zeiță la 55 de ani, în costum de...
Film Now
Nu-i plac evenimentele, dar lângă ea e confortabil. Cillian Murphy, apariție rară cu soția: "Familia e ca o...
Adevarul
Situație de forță majoră. Rușii de la Lukoil abandonează proiectul de explorare a gazelor din Marea Neagră
Newsweek
Casa de Pensii publică lista indemnizațiilor și a pensiilor pentru care are bani. Ce drepturi nu se acordă?
Digi FM
Unde locuiește această femeie după ce a renunțat la apartamentul ei scump. Face economie și muncește mai puțin
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este sindromul Tourette și de ce determină uneori rostirea involuntară a unor cuvinte ofensatoare
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Actrița care o va interpreta pe Audrey Hepburn într-un film despre realizarea clasicului „Breakfast at...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...