Viorel Cerbu a fost primul procuror care a susținut interviul pentru funcția de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Acesta a vorbit pe larg despre fenomenul corupției și a punctat că, printre obiectivele pe care și le-a propus, se numără transformarea parchetului anticorupție într-un „partener social”. Marți, 24 februarie, au loc și celelalte două interviuri pentru postul de procuror-șef al DNA, susținute de Vlad Grigorescu și Tatiana Cerbu.

La începutul interviului, Viorel Cerbu, procuror în cadrul DNA, a vorbit despre experiența profesională acumulată în cei 29 de ani de carieră și a trecut în revistă mai multe dosare de corupție pe care le-a instrumentat.

„Efectele identificate de regulă și stopate pentru o perioadă de timp nu privesc doar consecințele specifice unei conduite corupte, care se referă la obținerea unei sume de bani, ci la efecte cu mult mai ample care se reverberează în domeniul economic, social, de natură să afecteze siguranța și sănătatea cetățenilor și chiar să constituie un pericol pentru siguranța națională”, a punctat procurorul.

Despre Direcția Națională Anticorupție, acesta a punctat că atribuțiile parchetului „sunt de maximă actualitate, chiar de importanță strategică pentru societate”.

Ulterior, Viorel Cerbu a subliniat că „valoarea supremă a unei organizații sau instituții sunt oamenii”.

„Îi pot mobiliza și motiva să continuăm împreună, să dezvoltăm valorile instituției și să creștem eficiența muncii noastre”, a adăugat Cerbu.

„Suntem un fel de Spitalul Fundeni”

Printre obiectivele pe care le are în cazul în care va fi numit procuror-șef al DNA, acesta a menționat următoarele: creșterea eficienței de utilizare a resurselor umane, prin întărirea rolului procurorilor cu funcții de conducere, dar și repartizarea echilibrată a dosarelor.

În același timp, Viorel Cerbu consideră că trebuie schimbată percepția publică a DNA, din „instituție de forță” în imaginea „unui partener social, prezent acolo unde sunt așteptările cetățenilor și care reușește să tragă la răspundere persoanele vinovate”.

Procurorul a vorbit și despre prevenție și despre nevoia de a „prezerva rezistența funcționarilor la corupție”.

„Suntem un fel de spitalul Fundeni, când nu mai ai nimic de făcut trebuie să intervenim noi ca ultimă redută, însă prevenția poate să fie mult mai eficientă și să împiedice ca lucrurile să agraveze atât de mult încât să se ajungă la conduite infracționale”, a adăugat acesta.

Viorel Cerbu a mai punctat că, în ultima perioadă, atenția DNA „a fost canalizată spre dosare prioritare, dosare cu impact social major”.

„În activitatea de urmărire penală proprie, având complexitatea specifică, se poate întâmpla ca o perioadă de 6, 10 luni, să muncești îndeosebi în două cauze sau una singură și roadele judiciare să le obții abia anul următor (...) Atenția a fost canalizată spre dosare prioritare, dosare importante, cu impact social major, care au necesitat un volum foarte mare de muncă, alocarea de resurse suplimentare, iar pentru multe dintre ele finalitatea juridică o să o vedem abia în perioada următoare”, a punctat acesta.

Interviul integral al procurorului Viorel Cerbu:

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : M.G.