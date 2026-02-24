Live TV

Video Interviul pentru șefia Direcției Naționale Anticorupție. Vlad Grigorescu: „Instituția se orientează către cauze mai puțin complexe”

Interviul pentru șefia Direcției Naționale Anticorupție. Vlad Grigorescu: „Instituția se orientează către cauze mai puțin complexe"
Ce măsuri ar lua Vlad Grigorescu în primele zile de mandat Vlad Grigorescu: DNA se orientează către cauze de complexitate mai redusă

Vlad Grigorescu, actual procuror DIICOT, a susținut marți, 24 februarie, interviul pentru funcția de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA). „Momentul actual este unul care impune acțiune”, a transmis acesta, în timp ce a descris concret mai multe măsuri pe care le-ar lua încă din primele zile, dacă ajunge la conducerea parchetului anticorupție. Vlad Grigorescu a mai punctat că DNA trebuie să instrumenteze cauze complexe.

„Momentul actual este unul care impune acțiune, nu o reacție impulsivă sau o reformă conjuncturală, ci o intervenție lucidă, spun eu, bazată pe date concrete și orientate către cauzele obiective ale acestor evoluții (...) DNA se află astăzi într-un moment în care problemele sunt cunoscute, iar intervenția nu mai poate fi amânată pentru a menține un confort instituțional aparent”, a transmis Vlad Grigorescu în cadrul interviului pentru șefia Direcției Naționale Anticorupție, care a durat peste două ore. 

Procurorul a subliniat că „realitatea în care DNA își desfășoară activitatea s-a schimbat în mod profund”, menționând în acest sens că, în prezent, există „cauze mai sofisticate, volume mai mari de date, cerințe judiciare mai ridicate și o presiune constantă” asupra procurorilor. 

„Măsurile urmăresc corectarea acestui decalaj, prin reorientarea fermă a DNA către combaterea corupției de înalt nivel, prin gestionarea strategică a portofoliului de cauze și nu prin presiuni informale sau presiuni statistice”, a adăugat acesta.

Ce măsuri ar lua Vlad Grigorescu în primele zile de mandat

Vlad Grigorescu a menționat că, dacă va fi numit la conducerea DNA, încă din primele zile va cere procurorilor din subordine să prezinte toate problemele pe care le întâlnesc în activitatea de zi cu zi în cadrul parchetului anticorupție.

„Voi convoca o altă adunare pentru a discuta cu colectivul de procurori aceste probleme, a discuta soluțiile, a vedea care sunt fezabile, iar după a doua consultare voi implementa în termen de 20 de zile toate soluțiile care pot fi implementate”, a menționat acesta.

Procurorul a mai subliniat că va reglementa prin ordin „reguli transparente privind mutarea procurorilor de la o secție sau o structură la alta în cadrul DNA”.

„Toate aceste proceduri de mutare în prezent nu sunt transparente și pot crea o percepție, poate greșită, de sancționare. Vreau să evit această percepție. Măsura ar trebui să fie una excepțională, cu acordul procurorului respectiv și numai în situații anume expres prevăzute de regulament, cum ar fi lipsa temporară a unor procurori, deficit de resurse umane într-o anumită structură”, și-a descris acesta propunerea.

Vlad Grigorescu a mai punctat că va crea o comisie pentru digitalizare în interiorul DNA și a vorbit și despre perspectiva implementării unor soluții bazate pe inteligența artificială în activitatea procurorilor, în special când vine vorba de analiza datelor. 

În același timp, procurorul a explicat că va mai introduce „criterii obiective de prioritizare a cauzelor” care vor fi folosite pentru „alocarea prioritară a resurselor instituției”, astfel încât „activitatea de urmărire penală să se realizeze cu celeritate maximă”.

Întrebat care vor fi aceste criterii, el a dat ca exemplu: nivelul funcției persoanelor implicate, cuantumul prejudiciului, domeniul în care s-a produs infracțiunea, urgența procedurală sau vechimea cauzei. 

„Șefii de structuri din DNA să țină o evidență periodică a acestor cauze, să calculeze numărul de cauze prioritare, media pe procuror și pe structura respectivă, tocmai ca ulterior repartizarea să se facă într-o manieră unitară egală față de toți procurorii, să nu avem situații în care un procuror are în instrumentare mai multe cauze prioritare decât media”, a adăugat procurorul. 

În plus, Vlad Grigorescu a menționat că își propune înființarea unei structuri „de suport metodologic” în interiorul DNA care să se axeze pe cauzele de abuz în serviciu.

Vlad Grigorescu: DNA se orientează către cauze de complexitate mai redusă

Fiind întrebat cum percepe instrumentul acordurilor de recunoaștere a vinovăției, Vlad Grigorescu a făcut o paralelă cu activitatea DNA din prezent, care în opinia lui „denotă o orientare către cauze de complexitate mai redusă”. 

„Este un instrument legal, nu văd o problemă, dar în măsura în care numărul de acorduri de recunoaștere a vinovăției depășește numărul rechizitoriilor, am putea constata că instituția se orientează către cauze mai puțin complexe, pentru că acordurile de recunoaștere a vinovăției sunt un instrument care se pretează unor dosare de complexitate mai mică”, a adăugat acesta.

Interviul lui Vlad Grigorescu pentru funcția de procuror-șef al DNA poate fi urmărit integral aici: 

