Live TV

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, despre ancheta DNA de la Spitalul Militar: Erau suspiciuni de corupție din iunie

Data publicării:
profimedia-1041639822
Ionuț Moșteanu la Forumul de Securitate de la Varșovia. Foto: Profimedia

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a transmis, joi, despre ancheta DNA de la Spitalul Militar, că, în iunie, a decis să nu mai prelungească mandatul managerului Florentina Ioniţă de la Spitalul Militar Central, după ce a fost informat de Corpul de Control despre existenţa unor suspiciuni de corupţie şi dosare la DNA şi Parchetul Militar.

Ministrul a mai afirmat că aceasta a mai beneficiat deja de trei prelungiri, până la numirea sa ca ministru, deşi a ajuns din 2022 la vârsta de pensionare, astfel că a semnat şi înaintat şi documentele pentru trecerea sa în rezervă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„În iunie, am decis să nu mai prelungesc mandatul managerului Florentina Ioniţă de la Spitalul Militar Central. Mandatul se încheie la finalul lunii. Am luat această decizie după ce am fost informat de Corpul de Control despre existenţa unor suspiciuni de corupţie şi dosare la DNA şi Parchetul Militar”, arată ministrul Apărării.

Potrivit lui Ionuţ Moşteanu, Florentina Ioniţă a mai beneficiat deja de trei prelungiri, până la numirea sa ca ministru, deşi a ajuns din 2022 la vârsta de pensionare. În aceste condiţii, am semnat şi înaintat şi documentele pentru trecerea în rezervă”, adaugă el.

Moşteanu mai afirmă că, în perioada următoare, funcţia de comandant va fi preluată temporar de un ofiţer, locţiitor al comandantului, desemnat de Direcţia Medicală.

„Ulterior, vom organiza concurs deschis pentru ocuparea funcţiei. Transparenţă şi lege - acestea sunt principiile pe baza cărora voi conduce Ministerul Apărării”, a menționat ministrul Apărării.

Mai multe percheziţii au avut loc joi dimineaţă la Spitalul Militar Central din Capitală, fiind vizată general maior Florentina Ioniţă, directorul general al unităţii sanitare. DNA a precizat că au loc 19 percheziţii în Bucureăti şi în judeţul Ilfov, 18 fiind la domiciliile unor persoane fizice şi una într-o instituţie publică, într-un dosar privind infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie săvârşite în perioada 2020 - 2023.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ore de lucru, zi de munca, working hours
1
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
bani-lei-1536x866
2
Salariul minim majorat, după directiva UE. Economist: În România va fi interpretată ca...
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
3
Imagini ca după ciclon pe litoral: operatorii de plaje au demolat construcțiile, după ce...
ben hodges profimedia-0478130954
4
Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele...
accident bucuresti berceni trecerea de pietoni
5
Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul...
Răsturnare de situație: acuzat de viol în casa lui Michael Schumacher! Cine e, de fapt, suspectul și decizia instanței
Digi Sport
Răsturnare de situație: acuzat de viol în casa lui Michael Schumacher! Cine e, de fapt, suspectul și decizia instanței
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 23 OCT 2024
Ceartă în Coaliție pe majorarea salariului minim. Adrian Câciu (PSD)...
agricol procesatori ilie bolojan guvern
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului: „În principiu, salariul minim nu...
Volodimir Zelenski și Donald Trump.
Zelenski urmează să ajungă la Washington, unde va avea discuții cu...
deficit crescut
Senator PSD: „Mă doare în cot de deficitul bugetar. Când se dorește...
Ultimele știri
Avertismentul procurorului general Alex Florența: „Toate firele războiului hibrid din România duc către Rusia”. Ce măsuri ia statul
Când ar putea fi gata „zidul european anti-drone”. Anunțul Comisie Europene
Israelul și Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistițiului. Benjamin Netanyahu: Lupta „nu s-a terminat încă”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
florentina ionita radu 3
Șefa Spitalului Militar Central, prima femeie-general din istoria instituției, vizată într-o anchetă de corupție. Percheziții DNA
photo-collage.png - 2025-08-15T132750.648
Ionuț Moșteanu: „Rusia nu are puterea să atace un stat NATO”. România e pregătită să doboare orice dronă neautorizată
1_Întrevedere bilaterală a ministrului apărării cu omologul spaniol
Ministrul Apărării, discuții cu omologul spaniol. Moșteanu „apreciază participarea activă a Spaniei la Grupul de Luptă NATO în România”
PWIzYTIwNzRmM2YyZTk5YjEyZTAwNmRhZWVkNGNkOTMx.thumb
Pas important pentru modernizarea armatei. Ionuţ Moşteanu a semnat Acordul-cadru de cooperare între Guvernul României şi OCCAR
ionut mosteanu face declaratii
Ministrul Moșteanu: Se vorbește mult de drone. Multe țări n-au legislație să le dea jos. Noi avem printre cele mai avansate legi
Partenerii noștri
Pe Roz
Kim Kardashian, dezvăluiri despre căsnicia toxică cu rapperul Kanye West: „Nu mă simțeam în siguranță”
Cancan
Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este traumatizată! Ce repetă micuța încontinuu
Fanatik.ro
“Ați lucra cu Marius Șumudică la FCSB?” Gigi Becali, răspuns neașteptat! Reacția fostului antrenor al...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Economii de sute de milioane la consumul de carburant la stat. Un parlamentar vrea implementarea modelului...
Adevărul
Costul vieții în 2025: cele mai accesibile și cele mai scumpe țări din lume. Cât te costă să trăiești în...
Playtech
Ce se întâmplă dacă nu mai ai asigurare medicală și ajungi la Urgență. Ce servicii sunt gratuite
Digi FM
Cine este Luca, copilul-minune al șahului mondial. La doar 9 ani, a jucat 12 partide simultan și a devenit...
Digi Sport
A divorțat după 12 ani de ”cea mai frumoasă femeie din lume” și n-a stat pe gânduri: ”Trăiesc aici”
Pro FM
Antonia, fabuloasă într-un body cu decolteu adânc și cizme peste genunchi. Ținuta ei a captat toate privirile...
Film Now
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după o relație de nouă luni: „Și-au dat seama că le este mai bine...
Adevarul
Criza foștilor coasigurați: ce pot face românii rămași fără asigurare ca să evite Urgențele
Newsweek
170 lei în plus la pensie la Mica Recalculare pentru un pensionar cu 31 ani munciți. Pensia e uriașă
Digi FM
Țara preferată a românilor ia în considerare extinderea zilei de lucru la 13 ore. Oamenii, revoltați: „Un...
Digi World
Planeta Y? Astronomii au găsit noi indicii despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar
Digi Animal World
Imagini virale cu un tenrec care face baie într-o mini-cadă. Adorabilul animal se „spală” cu praf ca un mic...
Film Now
Cybill Shepherd, despre neînțelegerile cu Bruce Willis și Christine Baranski. A jucat cu fiecare în seriale...
UTV
Kim Kardashian a lansat lenjerie intimă cu păr pubian fals. „Să sune cineva la 112”