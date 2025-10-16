Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, despre ancheta DNA de la Spitalul Militar: Erau suspiciuni de corupție din iunie

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a transmis, joi, despre ancheta DNA de la Spitalul Militar, că, în iunie, a decis să nu mai prelungească mandatul managerului Florentina Ioniţă de la Spitalul Militar Central, după ce a fost informat de Corpul de Control despre existenţa unor suspiciuni de corupţie şi dosare la DNA şi Parchetul Militar.

Ministrul a mai afirmat că aceasta a mai beneficiat deja de trei prelungiri, până la numirea sa ca ministru, deşi a ajuns din 2022 la vârsta de pensionare, astfel că a semnat şi înaintat şi documentele pentru trecerea sa în rezervă.

„În iunie, am decis să nu mai prelungesc mandatul managerului Florentina Ioniţă de la Spitalul Militar Central. Mandatul se încheie la finalul lunii. Am luat această decizie după ce am fost informat de Corpul de Control despre existenţa unor suspiciuni de corupţie şi dosare la DNA şi Parchetul Militar”, arată ministrul Apărării.

Potrivit lui Ionuţ Moşteanu, Florentina Ioniţă a mai beneficiat deja de trei prelungiri, până la numirea sa ca ministru, deşi a ajuns din 2022 la vârsta de pensionare. „În aceste condiţii, am semnat şi înaintat şi documentele pentru trecerea în rezervă”, adaugă el.

Moşteanu mai afirmă că, în perioada următoare, funcţia de comandant va fi preluată temporar de un ofiţer, locţiitor al comandantului, desemnat de Direcţia Medicală.

„Ulterior, vom organiza concurs deschis pentru ocuparea funcţiei. Transparenţă şi lege - acestea sunt principiile pe baza cărora voi conduce Ministerul Apărării”, a menționat ministrul Apărării.

Mai multe percheziţii au avut loc joi dimineaţă la Spitalul Militar Central din Capitală, fiind vizată general maior Florentina Ioniţă, directorul general al unităţii sanitare. DNA a precizat că au loc 19 percheziţii în Bucureăti şi în judeţul Ilfov, 18 fiind la domiciliile unor persoane fizice şi una într-o instituţie publică, într-un dosar privind infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie săvârşite în perioada 2020 - 2023.

