Judecătoare cercetată de Inspecția Judiciară după ce a expus motivele pentru care a condamnat un agresor la 30 de ani de închisoare

Judecătoare: „Nu am niciun sentiment de milă”

Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu după ce Sorina Marinaș, judecătoare la Curtea de Apel Craiova, a explicat pe rețelele de socializare motivul pentru care a condamnat un bărbat la 30 de ani de închisoare pentru „tentativă de omor calificat asupra soției”. Instituția invocă „o posibilă încălcare a Codului deontologic” al magistraților.

Pe 24 septembrie, judecătoarea Curții de Apel Craiova, Sorina Marinaș, a avut o postare pe Facebook în care a explicat de ce a condamnat la 30 de ani de închisoare un bărbat care a încercat să își omoare soția.

Ea a subliniat atunci că este „maximul general al pedepsei închisorii pentru tentativă la omor calificat asupra soției, în recidivă, după un alt omor și o altă tentativă de omor”. 

„As vrea să fie o soluție care să revigoreze un pic practica pe procesul de individualizare, să nu ne mai uităm atât la agresor, să ne uităm mai mult la victimă, la frica ei, să ne gândim cum a scăpat și a mers pe stradă, sa ceară ajutor, având un batic legat care să oprească sângerarea masivă de la gât”, a scris Sorina Marinaș, pe Facebook.

Pe 30 septembrie, aceeași judecătoare a postat un proces verbal de la Inspecția Judiciară, care a anunțat-o că s-a sesizat din oficiu pentru „posibila încălcare a Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor în ceea ce privește afirmațiile sale despre o soluție pe care a pronunțat-o într-un dosar penal”.

Sorina Marinaș a mai subliniat că nu a identificat nicio normă încălcată din Codul Deontologic.

Judecătoare: „Nu am niciun sentiment de milă”

În aceeași postare în care a explicat de ce l-a condamnat pe agresor la 30 de ani de închisoare, judecătoarea a mai precizat că nu are niciun sentiment de milă, deși este conștientă „că va muri în detenție”:

„Când judecătorii inhiba sentimente născute (ne naștem dispuși la iertare si creștem încercând să găsim scuze, atenuante) fiind conștienti că prin soluție condamnă la moarte in detenție, fapta aia, grefată pe antecedente, e atât de gravă încât determină eliminarea oricărei remușcări”, a mai scris judecătoarea, pe Facebook.

Ea a mai precizat că soluția „o bucură” pentru că a „scăpat societatea de un ins care era o bombă cu ceas”.

