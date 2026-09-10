Judecătoarea din dosarul ROMATSA a fost suspendată din magistratură. Decizia CSM nu e definitivă

Lilianei Alexe, judecătoarea de la Curtea de Apel București care a suspendat în primă instanță activitatea ROMATSA, a fost suspendată din funcție de Consiliul Superior al Magistraturii. Decizia nu este însă una definitivă.

Este o decizie luată de secția de judecători în materie disciplinară a CSM. Judecătoarea Liliana Alex a fost suspendată până când se finalizează procedura disciplinară deschisă de Inspecția Judiciară. Decizia nu este însă definitivă. Poate să facă o contestație în următoarele 5 zile chiar la Instanța Supremă, acolo unde a fost, de altfel, scandalul din dosar.

„Vă reamintesc că aceasta a încercat să participe la judecarea recursului ROMATSA la Înalta Curte, dar a fost dată afară din sală cu jandarmii. Și asta pentru că ea este cea care a dat prima decizie pe fond, și anume a decis suspendarea activității serviciilor de trafic aeriană ROMATSA pentru o perioadă de o lună. Ar fi dorit să-și susțină motivele pentru care a pronunțat o astfel de decizie, însă completul de judecată i-ar fi pus în vedere că nu are nicio calitate în acest stadiu procesor al dosarului și că nu poate lua cuvântul. Judecătoarea însă ar fi insistat și a fost dată afară din sală cu ajutorul jandarmilor de la Instanța Supremă”, a relatat jurnalista Corina Matlinschi.

Cererea de suspendare din funcție a judecătoarei Liliana Alexe a venit după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a judecat recursul din procesul în care ROMATSA s-a ales în primă instanță cu activitatea suspendată timp de o lună.

Reamintim că este vorba de unul dintre demersurile făcute de mai multe persoane care au reclamat că ROMATSA discriminează la angajare, în condițiile în care a limitat accesul candidaților calificați la această procedură în detrimentul candidaților formați intern.

Într-un interviu pentru Digi24.ro, Liliana Alexe a explicat pe larg care au fost limitele în care a trebuit să judece acest proces, ce soluții avea la îndemână și cum își argumentează decizia.

„Am luat această faptă de discriminare. Instanțele de judecată îmi spun: ROMATSA acționează cu rea-credință. Eu am luat tot ce mi-au spus instanțele cu autoritate de lucru judecat. Există în procedura civilă autoritatea de lucru judecat a unei hotărâri. Dacă o instanță a spus așa, așa rămâne, o altă instanță nu o poate contrazice.

Acesta a fost adevărul judiciar, eu nu pot să spun altfel, pentru că generez insecuritate juridică. Ei au venit la mine cu aceste fapte ilicite, discriminatorii, repetate și constatate de către autoritățile de discriminare și de către instanțele de fond și de recurs. Nu am mai putut să spun altfel”, explica ea.

Un alt aspect important pe care judecătoarea Liliana Alexe îl invocă ține chiar de licența care permite ROMATSA să își livreze serviciile, inclusiv cele care țin de controlul de trafic aerian.

„Prima dată când ajunge la mine, verific certificatul. În conținutul certificatului se spune clar că se permite suspendarea. Este primul lucru pe care l-am verificat, pentru că dacă era un act imun la suspendare, nu puteam suspenda”, mai sublinia Liliana Alexe.

Editor : C.L.B.