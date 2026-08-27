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Judecătorii ÎCCJ au dat câștig de cauză ROMATSA în dosarul în care a fost suspendată licența Regiei

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romatsa
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Din articol
Lege schimbată pe parcurs Decizia prin care a fost suspendată licența ROMATSA

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a dat verdictul final în dosarul în care ROMATSA s-a ales în primă instanță cu licența suspendată timp de o lună. Judecătorii ÎCCJ au dat câștig de cauză, definitiv, ROMATSA.

Potrivit minutei ÎCCJ, au fost admise recursurile depuse de ROMATSA și Autoritatea Aeronautică Civilă Română împotriva încheierii din 23 decembrie 2025 și a sentinței civile 360/27 februarie 2026 (cea prin care a fost suspendată licența ROMATSA), ambele pronunțate de Curtea de Apel București.

Mai mult, ÎCCJ a casat „în parte” încheierea și sentința menționate și a admis „excepția inadmisibilității acțiunii”. 

„Respinge, ca inadmisibilă, acţiunea formulată de reclamanţii (...) în contradictoriu cu pârâţii Regia Autonomă Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA R.A., Autoritatea Aeronautică Civilă Română R.A. (AACR) şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării.

Înlătură dispoziţia privind obligarea la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 5.831 lei. Menţine celelalte dispoziţii din încheierea şi sentinţa recurate”, este decizia finală a ÎCCJ, care dă câștig de cauză ROMATSA.

Lege schimbată pe parcurs

La începutul lunii august (la șase luni de la decizia CAB și cu două săptămâni înainte de decizia ÎCCJ), a fost promulgată o nouă Lege care clarifică cine are dreptul și în ce condiții poate fi retras sau suspendat certificatul ROMATSA: 

  • „Emiterea, limitarea, suspendarea și revocarea certificatului prevăzut la alin. (2) sunt de competența exclusivă a Autorității Aeronautice Civile Române”
  • „Certificatul de furnizor de servicii de navigație aeriană nu este asimilat autorizației de funcționare a persoanei juridice și nu poate fi retras sau suspendat în temeiul dispozițiilor referitoare la retragerea ori suspendarea autorizației de funcționare”

Decizia prin care a fost suspendată licența ROMATSA

Reamintim că este vorba de unul dintre demersurile făcute de mai multe persoane care au reclamat că ROMATSA discriminează la angajare, în condițiile în care a limitat accesul candidaților calificați la această procedură în detrimentul candidaților formați intern.

„Dispune suspendarea pe o perioadă determinată de o lună calendaristică pentru Regia Autonomă Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA RA, de către autorităţile emitente a certificatului de furnizor de servicii NUMĂR: CN 01, ediţia 3.0 eliberat de R.A. Autoritatea Aeronautică Civilă Română la data de 14 iunie 2023, începând cu data rămânerii definitive a prezentei sentinţe”, se arată în decizia Curții de Apel București, din 27 februarie.  

Reamintim că Digi24.ro a stat de vorbă cu judecătoarea care a luat această decizie, pentru a înțelege ce soluții avea la îndemână și cum își argumentează decizia.

Pe scurt, Liliana Alexe a indicat pentru Digi24.ro și a dezbătut pe larg articolele de Lege care i-au permis să ajungă la decizia suspendării licenței ROMATSA. 

Digi24.ro a publicat și fragmente din motivarea sentinței judecătoarei Liliana Alexe. Detalii, aici. Motivarea completă, anonimizată, poate fi citită aici.

În luna iunie, plecând de la decizia Curții de Apel București, Inspecția Judiciară a anunțat că a pornit o anchetă, fără să ofere mai multe detalii.

Editor : M.G.

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