Judecătorii îl acuză pe Bolojan de „mentalitate stalinistă”. UNJR cere retrimiterea legii pensiilor magistraților în Parlament

Uniunea Naţională a Judecătorilor din România (UNJR) solicită preşedintelui Nicuşor Dan să retrimită în Parlament, spre reexaminare, Legea privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraţilor. Judecătorii susţin că reexaminarea este „esenţială” pentru garantarea dreptului cetăţenilor la o justiţie independentă şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil. Judecătorii îl atacă dur și pe premierul Ilie Bolojan, acuzându-l de „mentalitate stalinistă” în raporturile dintre puterea executivă şi cea judecătorească, în care „Partidul era cel care decidea ce hotărâri judecătoreşti trebuie pronunţate”.

„Din declaraţiile publice ale mai multor reprezentanţi ai partidelor aflate în prezent la guvernare, adoptarea acestei legi nu reprezintă, în realitate, o corecţie adusă sistemului pensiilor de serviciu, ci este o pedeapsă aplicată judecătorilor de către puterea executivă în vederea subordonării acestora şi obţinerii unor soluţii judecătoreşti agreate de guvern în cauzele în care cetăţenii se judecă cu statul”, consideră judecătorii, conform News.ro.

UNJR susţine că legea a fost adoptată într-un climat de presiune publică intensă asupra sistemului judiciar, însoţit de „campanii de denigrare, fake news şi dezinformare” la adresa magistraţilor.

În cererea adresată preşedintelui Dan, UNJR atrage atenţia că actul normativ nu reprezintă o reformă autentică a sistemului de pensii, ci este „o măsură cu caracter punitiv”, menită să exercite presiuni asupra judecătorilor şi să influenţeze soluţiile pronunţate în cauzele în care cetăţenii se judecă cu statul.

În acest context, UNJR invocă declaraţii ale unor lideri politici din coaliţia de guvernare ce susţin această concluzie.

UNJR consideră deosebit de gravă afirmaţia premierului Ilie Bolojan potrivit căreia competenţele din justiţie ar fi „delegate” de lumea politică: „[…] cei care au în responsabilitate din interiorul sistemului de justiţie, căruia lumea politică i-a delegat, practic, competenţele de a interveni, de a corecta, trebuie să-şi facă datoria”.

„Covingerea premierului Ilie Bolojan că puterea judecătorilor de a decide în cauzele cu care sunt sesizaţi este delegată acestora de către «lumea politică» reflectă mentalitatea stalinistă a acestuia în raporturile dintre puterea executivă şi puterea judecătorească, în care Partidul era cel care decidea ce hotărâri judecătoreşti trebuie pronunţate de către judecători, care sunt corecte şi care nu“, mai arată solicitarea UNJR.

UNJR a arătat în cadrul scrisorii trimise preşedintelui că ideea că judecătorii „servesc statul” sau că puterea lor este delegată de clasa politică „reia o logică stalinistă similară: magistratul nu mai este garantul drepturilor cetăţeanului în raport cu statul, ci un executant al voinţei guvernamentale”. Or, într-un stat de drept, judecătorul este chemat să aplice legea chiar şi împotriva intereselor statului, atunci când acesta încalcă drepturi sau libertăţi.

De asemenea, UNJR critică şi declaraţiile senatorului USR Cristian Ghinea privind necesitatea scoaterii CSM „de sub controlul magistraţilor”, precum şi poziţiile exprimate de ministrul Apărării Radu Miruţă în contextul pensiilor de serviciu. UNJR consideră că astfel de mesaje întăresc percepţia că modificările legislative sunt o sancţiune aplicată judecătorilor pentru soluţii considerate nefavorabile puterii politice, inclusiv în cauze penale sensibile.

Judecătorii subliniază că cetăţenii se adresează instanţelor inclusiv împotriva statului, guvernului sau altor autorităţi publice.

„Dacă magistratul este plasat într-o relaţie de dependenţă faţă de executiv, capacitatea sa de a soluţiona imparţial asemenea litigii este grav afectată. Într-un sistem democratic, justiţia nu serveşte statul sau partidul, ci legea şi drepturile fundamentale ale persoanei”, precizează UNJR.

Judecătorii solicită preşedintelui să îşi exercite rolul constituţional de garant al echilibrului între puterile statului şi să retrimită legea în Parlament pentru o dezbatere reală şi consultarea sistemului judiciar, în acord cu recomandările Comisia de la Veneţia privind modificările ce privesc statutul magistraţilor.

Totodată, asociaţia susţine că legea conţine deficienţe serioase, inclusiv încălcări ale jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, inechităţi între categorii profesionale şi dispoziţii cu caracter retroactiv sau dificil de aplicat.

Reexaminarea ar permite corectarea acestor probleme şi ar conferi legitimitate democratică unei reglementări cu impact major asupra sistemului judiciar.

„Modul în care a fost promovată legea privind pensiile de serviciu, lipsa dialogului instituţional şi retorica publică îndreptată împotriva magistraţilor indică faptul că miza nu este reforma pensiilor, ci preluarea controlului asupra justiţiei de către actuala majoritate guvernamentală”, a declarat Dana Gîrbovan, preşedinte UNJR.

UNJR anunţă că va utiliza toate mijloacele legale pentru apărarea independenţei justiţiei, subliniind că o justiţie subordonată politic riscă să repete derapaje istorice în care judecătorul servea statul şi partidul, nu cetăţeanul.

