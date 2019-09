L. C. Kovesi, la Digi24, despre votul ambasadorului român la UE: Nu e o informație secretă și ar trebui clarificată

Laura Codruța Kovesi a declarat, joi seară, la Digi24, că se bucură pentru faptul că poate continua activitatea pe care a început-o la DNA, odată cu ocuparea funcției de procuror-șef european. Ea a adăugat că, deși procedura nu este încheiată, votul Consiliul Uniunii Europene este un pas important și că „alegerea unui procuror român este o recunoaștere a înregii activități depuse de sistemul de justiție românesc”. Totodată, fosta șefă a DNA a spus că trebuie clarificat votul ambasadorului român la UE, Luminița Odobescu.

„Am spus cu privire la procedură că încă nu e finalizată, votul de azi e un pas important, eu l-am apreciat ca fiind o reușită a tuturor românilor care au apărat statul de dreptul. Este un vot de susținere a unei societăți care a apărat justiția și statul de drept. Este decizia instituțiilor europene, trebuie să înțelegem că alegerea unui procuror român este o recunoaștere a întregii activități depuse de sistemul de justiție românesc”, a spus Laura Codruța Kovesi, la Jurnalul de seară.

„Pentru mine o continuare a activității de la DNA”, a răspuns ea, întrebată dacă sunt multe persoane care s-ar teme că va ocupa această funcție.

În ceea ce privește votul de astăzi, Kovesi a spus că „Eu îl apreciez ca o majoritate extrem de importantă. Nu aș putea să spun exact care sunt țările care au votat pentru, împotrivă sau care s-au abținut, pentru că nu cunosc acest detaliu. M-am bucurat că există această majoritate, care ne arată că e o decizie asumată.”

Întrebată cum crede că a votat ambasadorul României la UE, Luminița Odobescu, fostul procuror-șef DNA a replicat: „Nu știu cum s-a votat nici la primul vot, nici astăzi, nu am această informație într-un mod oficial. Cred că e obligația altor instituții să explice cum s-a votat și ce s-a votat. Din punctul meu de vedere nu e o informație secretă și ar trebui clarificată.”

De asemenea, fosta șefă a DNA a spus că nu vreasă comenteze evenimentele politice și a precizat: „Eu m-am înscris în această procedură pentru că am crezut în experiența mea profosională, n-am așteptat ajutorul niciunei instituții din România. Sper ca acest vot să schimbe un pic situația din justiție, colegii mei să fie puțin mai determinați să continue ce s-a început. Nu putem să negăm că, în ultimii ani, cel puțin cât am condus eu DNA, rezultatele au fost clare.”

Fosta șefă a DNA a mai spus că nu s-a simțit singură „în această luptă” și a evitat să vorbească despre revenirea discursului antijustiție, după referendumul și alegerile din luna mai: „Ca om care lucrez în justiție, nu aș vrea să fac comentarii”.

„Sistemul de justiţie a fost supus unui asalt, nu doar prin comentarii în spaţiul public, ci şi prin încercări repetate de modificare a legislaţiei, prin introducerea unor amendamente în legislaţie sau prin încercarea de a modifica codurile penale şi cred că este foarte important ca justiţia să reziste în continuare, să-şi facă treaba într-un mod profesionist şi cel puţin treaba noastră, ca procurori, este să facem anchete, să fie judecate de instanţele de judecată, iar ce se întâmplă în spaţiul public şi declaraţiile politice - nu cred că sunt în măsură şi nici nu doresc să le comentez”, a precizat fosta șefă a DNA.

Întrebată ce înseamnă din punct de vedere personal, Kovesi a spus că este „un moment pot să-i spun unic într-o carieră profesională”. „Chiar săptămâna aceasta am împlinit 24 de ani de procuratură. Experiența pe care am acumulat-o în România îmi va fi extrem de utilă în ce am de făcut, faptul că voi pleca din țară nu înseamnă că nu voi putea contribui la sistemul judiciar, voi răspunde prezent ori de câte ori va fi nevoie”, a subliniat ea.

Laura Codruța Kovesi a mai spus, întrebată dacă au sunat-o oameni importanți, că „am primit mesaje de la foarte multă lume, din partea familiei, a colegilor, contează că toți suntem cetățeni ai României și ne-am bucurat de această reușită de astăzi”.

Ambasadorii statelor membre ale UE au votat, joi, pentru desemnarea Laurei Codruța Kovesi în funcția de procuror-șef european. Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a declarat, joi, că Laura Codruța Kovesi a obținut în COREPER 17 voturi pentru desemnarea sa în funcția de procuror șef european, din totalul celor 22 de voturi exprimare.

Procedural Consiliul UE va transmite Parlamentului European decizia luată, joi, urmând ca PE să ia act, prin procedură internă de hotărârea Consiliului. Decizia a fost luat în Consiliul UE, prin majoritate simplă, conform regulamentulul de funcționare al Parchetului European (EPPO).