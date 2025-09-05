Un medic din cadrul Unităţii de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalul Judeţean Târgu Jiu a fost audiat, vineri, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, în cazul băiatului de 16 ani care a decedat în noiembrie anul trecut în unitatea medicală. Tânărul a ajuns la urgențe cu simptome de apendicită, a fost refuzat de medicul chirurg de gardă, iar transferul către un alt spital nu a mai avut loc pentru că băiatul a murit înainte să fie preluat de ambulanță. Cel de-al doilea cadru medical urmează să se prezinte zilele următoare în fața oamenilor legii.

Audierea a durat câteva ore, potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres.

Femeia a declarat că a făcut exact ce spune protocolul medical în încercarea de a-l ajuta pe adolescent. La ieșirea din secția de poliție, ea a spus, în fața anchetatorilor, că a făcut tot ce a depins de ea pentru a-l ajuta. Întrebată de jurnaliști despre ce s-a întâmplat, aceasta a spus „Ce am făcut? Puteam să-l operez eu?”. Aceasta a mai afirmat că nu putea face „decât tratament”.

În luna mai a acestui an, raportul de expertiză medico-legală de autopsie pentru pacientul de 16 ani a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj.

Trei medici din cadrul Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Târgu Jiu au fost sancţionaţi disciplinar de managerul instituţiei, la sfârşitul lunii aprilie, în urma decesului acestui pacient în unitatea medicală.

Dosar penal pentru ucidere din culpă

„Ţinând cont de concluziile cuprinse în raportul de cercetare disciplinară, managerul unităţii sanitare a dispus aplicarea următoarelor sancţiuni disciplinare: reducerea salariului de bază cu 10% pe o perioadă de trei luni (...) pentru medicul specialist medicină de urgenţă; avertisment scris (...) pentru medicul şef UPU; reducerea salariului de bază cu 10% pe o perioadă de trei luni (...) pentru medicul primar specialitatea chirurgie generală. Comisia de cercetare disciplinară a verificat respectarea protocoalelor, procedurilor, atribuţiilor din fişele de post, prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi ale Regulamentului Intern, precum şi respectarea legislaţiei în vigoare. Comisia de cercetare disciplinară nu are competenţa de a se pronunţa cu privire la cauza decesului, aceasta urmând să fie stabilită şi comunicată de SML Gorj, şi nici asupra suspiciunii existenţei unui posibil caz de malpraxis, pentru aceasta existând comisii la nivelul Colegiului Medicilor Gorj şi DSP Gorj", a informat, pe 28 aprilie, Mihaela Ţicleanu.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă după decesul unui băiat de 16 ani la SJU Târgu Jiu, au anunţat, pe 12 noiembrie 2024, reprezentanţii IPJ Gorj.

Conform sursei citate, poliţiştii din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale Gorj au fost sesizaţi în mod direct de personalul SJU Târgu Jiu cu privire la faptul că, pe 11 noiembrie, s-a prezentat la unitatea sanitară un tânăr în vârstă de 16 ani, din localitatea Scoarţa, în vederea efectuării unor investigaţii medicale.

Peste puţin timp, în noaptea de 11 spre 12 noiembrie, a fost declarat decesul tânărului, al cărui cadavru a fost transportat la Morga Serviciului de Medicină Legală Gorj, în vederea efectuării necropsiei şi a stabilirii cauzei decesului.

Un medic chirurg şi un medic de la UPU din cadrul SJU Târgu Jiu au fost amendaţi, la acel moment, de către Direcţia de Sănătate Publică Gorj cu câte 3.000 de lei, în urma decesului băiatului.

