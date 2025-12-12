Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu judecătorii Beșu și Moroșanu

Laura Codruța Kovesi, procurorul-șef al Parchetului European, a semnat apelul magistraților români care s-au solidarizat cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, cei care, printre alții, au semnalat probleme din sistemul de justiție. Apelul, lansat inițial de judecătoarea Sorina Marinaș și semnat de peste 170 de magistrați, a ajuns între timp la 500 de semnatari, judecători sau procurori.

„Ne exprimăm public solidaritatea cu magistrații care au avut curajul de a denunța problemele și presiunile din sistemul de justiție. Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate. Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol. Totodată, subliniem că aspectele semnalate nu sunt izolate.

Disfuncționalități profunde și sistemice persistă, iar asumarea lor este esențială. Justiția are nevoie nu doar de curaj, ci și de o reformă reală, onestă, pentru a putea rămâne liberă, dreaptă și credibilă — în slujba cetățeanului”, este apelul semnat și de Laura Codruța Kovesi, procurorul-șef al Parchetului European.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Kovesi a oferit și o declarație pe această temă, publicată de G4 Media, în care amintește că a câștigat un proces împotriva statului român la CEDO, din care reiese că „sancționarea sau revocarea unui magistrat pentru opinii exprimate în interes public constitutie o încălcare a Convenției Europene a Drepturilor Omului”. „În calitate de Procuror-șef european, doresc să îmi exprim îngrijorarea cu privire la recentele dezvăluiri care afectează independența și reputația magistraturii din România. Ceea ce reprezintă un motiv de îngrijorare și mai mare pentru mine, venind din România și având o experiență personală cu o situație similară în urmă cu doar câțiva ani, este reacția autorităților responsabile la aceste dezvăluiri”, a transmis Laura Codruța Kovesi. Șefa procurorilor europeni mai arată că autoritățile trebuie să „se concentreze asupra fondului acestor critici, prin stabilirea faptelor și definirea unor măsuri corective adecvate”.

Editor : M.G.