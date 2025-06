„În Portugalia a fost o companie care într-un an de zile a avut venituri de 300 de milioane de euro cu 2 angajați. Autoritățile fiscale au zis că nu s-a întâmplat nimic, dar au văzut o legătură cu alte 2 state membre.

A venit informația la EPPO. Am început să investigăm și într-un an și jumătate am descoperit o mare schemă infracțională cu peste 9.000 de companii, 600 de persoane implicate - au creat prejudiciu de 2 miliarde de euro.