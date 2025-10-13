Live TV

Lege promulgată: Persoanele inculpate care poartă dispozitiv electronic vor declanșa o alertă dacă se apropie de frontieră

Data publicării:
Un bărbat arată o brățară electronică montată pe picior.
Legea care prevede monitorizarea cu brăţări electronice a fost promulgată în mai 2021. Foto Captură TV Digi24

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, luni, că a promulgat legea care actualizează monitorizarea electronică a persoanelor inculpate. În aceasta a fost introdusă alerta de apropiere a frontierei care se declanşează în situaţia constatării prezenţei dispozitivului electronic purtat de persoana supravegheată la o distanţă mai mică de 30 km de frontieră. 

„Am promulgat astăzi legea de aprobare a ordonanţei de urgenţă care a actualizat cadrul legislativ din domeniul monitorizării electronice a persoanelor inculpate de săvârşirea anumitor infracţiuni, astfel încât România să aibă toate reglementările necesare pentru a-şi respecta noile obligaţii date de contextul aderării la spaţiul Schengen”, arată mesajul preşedintelui Nicuşor Dan pe Facebook.  

Şeful statului spune că, în completarea normelor existente, Ordonanţa a introdus în anul 2024 alerta de apropiere frontieră, care se declanşează în situaţia constatării prezenţei dispozitivului electronic purtat de persoana supravegheată la o distanţă mai mică de 30 km de frontieră. 

„Noile prevederi actualizate, inclusiv introducerea alertei de apropiere a frontierei, consolidează capacitatea de control şi reacţie a autorităţilor în timp real pentru a se asigura că măsurile judiciare sunt respectate.  

Finalizarea procesului legislativ şi toate aceste prevederi permit ca monitorizarea electronică să fie realizată unitar şi coerent, cresc siguranţa publică, protejează mai bine victimele şi aliniază România la standardele europene în materie de justiţie şi securitate”, afirmă preşedintele. 

Editor : Alexandru Costea

