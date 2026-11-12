Legea care l-a lăsat pe Dominic Fritz fără mandatul de primar, analizată de Comisia de la Veneția. Delegație primită la CCR

Președinta Curții Constituționale Elena-Simina Tănăsescu, și alți șapte judecători constituționali, au primit joi o delegație a Comisiei de la Veneția, care analizează compatibilitatea cu standardele europene a legii în baza căreia Dominic Fritz și-a pierdut mandatul de primar al Timișoarei. Discuțiile au vizat inclusiv efectul retroactiv al prevederilor legislative, după ce CCR a decis, pe 17 august, că așa-numitul „amendament Fritz” este constituțional. Comisia de la Veneția a fost sesizată în acest caz pe 24 septembrie, la solicitarea unor parlamentari USR.

„Tema comună a întrevederilor Misiunii Comisiei de la Veneția a vizat compatibilitatea dispozițiilor tranzitorii ale Legii nr. 180/2026 privind pierderea mandatului de către aleșii locali cu standardele europene și internaționale aplicabile”, precizează comunicatul de presă al CCR.

La discuțiile de joi, reprezentanții Curții au precizat că Decizia nr. 883 din 17 august 2026 a fost tradusă și transmisă delegației pentru studiu. Documentul cuprinde atât raționamentul majorității judecătorilor, cât și opinia separată care a aparținut judecătorilor Simina Tănăsescu, Iulia Scântei și Dacian Cosmin Dragoș.

„Reprezentanții Comisiei de la Veneția au menționat că au programate întrevederi pe această temă cu toate instituțiile și părțile implicate”, mai spune sursa citată.

Discuțiile au vizat și activitatea jurisdicțională a CCR, inclusiv volumul sesizărilor primite. Președinta Curții, Elena-Simina Tănăsescu, a precizat că datele statistice sunt disponibile pe site-ul instituției și a evidențiat creșterea numărului de sesizări în ultimii doi ani: aproximativ 14.000 în 2025 și 15.000 de la începutul anului 2026 până în prezent.

Potrivit comunicatului, la întrevederea de joi au participat președinta Curții, Elena-Simina Tănăsescu, și șapte judecători constituționali. Delegația Comisiei de la Veneția a fost formată din Iain Cameron, membru din partea Suediei, Regina Kiener, membră din partea Elveției, Tomáš Langášek, membru supleant din partea Cehiei, precum și reprezentanți ai Secretariatului instituției.

Comisia de la Veneția, sesizată pe 24 septembrie în cazul „amendamentului Fritz”

Demersul pentru obținerea unei opinii a Comisiei de la Veneția a fost anunțat public pe 24 septembrie. Președinta Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, Gunn Marit Helgesen, a transmis o solicitare oficială, la cererea a doi parlamentari USR Diana Stoica, lidera deputaților formațiunii, și Sorin Șipoș, liderul grupului USR din Senat.

Solicitarea viza compatibilitatea dispozițiilor tranzitorii ale Legii nr. 180/2026, în special a efectului lor retroactiv, cu standardele europene și internaționale.

În document, Helgesen atrăgea atenția că prevederile legislative pot duce la încetarea automată a unor mandate elective locale, fără o evaluare individualizată, la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, respectiv în jurul datei de 30 septembrie 2026.

„Aș dori să solicit în mod oficial un aviz al Comisiei de la Veneția cu privire la compatibilitatea dispozițiilor tranzitorii ale Legii nr. 180/2026, în special a efectului lor retroactiv, cu standardele europene și internaționale aplicabile”, precizează scrisoarea transmisă de președinta Congresului Autorităților Locale și Regionale.

Comisia de la Veneția urmează să discute subiectul cu toate instituțiile și părțile implicate. Avizele și recomandările sale au caracter consultativ, nefiind obligatorii din punct de vedere juridic.

Citește și: Reacția lui Dominic Fritz după decizia CCR în cazul Legii ANI: „Drumul meu continuă la CEDO, unde nu ajung telefoanele din Kiseleff”

Decizia CCR din 17 august: Amendamentul care îl vizează pe Dominic Fritz, constituțional

Pe 17 august 2026, CCR a decis că prevederea din noua Lege a integrității care stabilește încetarea mandatelor aleșilor locali în cazul cărora a fost constatată definitiv incompatibilitatea sau existența unui conflict de interese este constituțională.

Așa-numitul „amendament Fritz”, introdus de PSD în Legea ANI, prevede că aleșii aflați în funcție, în cazul cărora au fost constatate definitiv astfel de situații înainte de intrarea în vigoare a noii legi, își pierd mandatul în termen de 30 de zile.

Prevederea a fost asociată în spațiul public cu situația primarului Timișoarei, Dominic Fritz, declarat de Agenția Națională de Integritate în conflict de interese administrativ în iulie 2024. Inspectorii ANI au susținut că, în 2020, după alegerea sa în funcția de edil al Timișoarei, Fritz a aprobat un referat de modificare a unui Plan Urbanistic Zonal, documentația tehnică pentru beneficiarul PUZ fiind realizată de firma unui consilier local USR care îl împrumutase pe Fritz cu 25.000 de lei în campania electorală.

Decizia CCR din august a fost luată cu cinci voturi pentru constituționalitate și trei împotrivă. Opinie separată au avut șefa CCR Simina Tănăsescu și judecătorii constituționali Iulia Scântei și Dacian Cosmin Dragoș.

Contestatarii amendamentului au invocat încălcarea principiului neretroactivității legii, prevăzut de articolul 15 din Constituție, susținând că o nouă sancțiune nu poate fi aplicată unor fapte și situații juridice încheiate sub legislația anterioară.

Citește și: Dominic Fritz a comentat ironic motivarea privind Legea ANI. Alexandru Dimitriu spune că CCR se contrazice de patru ori în document

De ce a considerat CCR constituțională pierderea mandatului lui Dominic Fritz

Pe 21 august, CCR a publicat motivarea deciziei, în care a explicat de ce consideră constituțională prevederea privind încetarea mandatelor.

Judecătorii au susținut că norma tranzitorie nu introduce o nouă sancțiune personală pentru o faptă din trecut, ci pune capăt unei funcții sau unui mandat a cărui integritate a fost afectată.

„Ca atare, o situație de conflict de interese sau stare de incompatibilitate ale cărei efecte juridice nu s-au epuizat se proiectează și afectează integritatea funcției, demnității publice ori a mandatului, ceea ce conduce la discreditarea însăși a funcției/demnității/mandatului exercitat care se întinde pe întregul interval temporal al executării sancțiunii de către titularul funcției/demnității publice/mandatului”, spune motivarea CCR.

CCR a recunoscut în motivare că neretroactivitatea legii este un principiu constituțional, însă a făcut distincția între aplicarea unei noi sancțiuni pentru o faptă trecută și efectele juridice care continuă să se producă în prezent.

„Deci, chiar și în ipoteza în care legiuitorul ar dori în mod justificat să înlăture sau să atenueze unele situații nedrepte, el nu poate realiza acest lucru prin intermediul unei legi care să aibă caracter retroactiv, ci trebuie să caute mijloacele adecvate care să nu vină în contradicție cu acest principiu constituțional”, au explicat judecătorii constituționali.

În concluzia argumentației, Curtea a susținut că protejarea integrității funcției publice justifică intervenția legiuitorului.

„A interzice legiuitorului să protejeze integritatea funcției/demnității/mandatului de drept public când aceasta a fost esențialmente afectată printr-o acțiune nelegală a titularului său temporar pe motiv că acestuia din urmă i s-a aplicat o sancțiune echivalează cu abandonarea standardelor de protecție asociate funcției publice privite lato sensu și cu un regres al statului de drept”, mai precizează motivarea Curții.

Editor : A.P.