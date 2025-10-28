Lia Savonea îl contrazice pe Kelemen Hunor: „ÎCCJ nu este consilierul legislativ al Guvernului sau al Parlamentului”

Lia Savonea susţine că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu este „consilierul legislativ” al Guvernului sau al Parlamentului, ca reacţie la declaraţiile lui Kelemen Hunor, care a afirmat pentru Digi24 că proiectul de lege privind pensiile magistraţilor ar fi fost transmis, înainte de a fi adoptat, spre „analiză” la instanţa supremă.

Astfel, șefa ÎCCJ a precizat, într-un comunicat de presă, că „respinge categoric” afirmaţiile apărute în spaţiul public potrivit cărora ÎCCJ ar fi exprimat un acord sau ar fi validat în vreun fel proiectul de lege privind pensiile magistraţilor.

Citește și: Bolojan a încercat să obțină amânarea jalonului din PNRR privind pensiile speciale, după decizia CCR. Oficialii UE au refuzat (surse)

„Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie respinge categoric afirmaţiile vehiculate în spaţiul public potrivit cărora ar fi exprimat un acord sau ar fi validat în vreun fel proiectul de lege privind pensiile magistraţilor. Declaraţiile recente, inclusiv cele făcute de domnul Hunor Kelemen, care lasă impresia că asupra acestui proiect ar fi existat o acceptare din partea Înaltei Curţi, nu corespund realităţii şi riscă să afecteze încrederea publică în independenţa justiţiei”, a explicat Lia Savonea, potrivit comunicatului de presă al ÎCCJ.

Înalta Curte reaminteşte că, „potrivit Constituţiei şi legii, nu are atribuţii de avizare a proiectelor legislative”.

„O consultare informală nu poate fi interpretată ca un acord instituţional şi nici ca o validare a conţinutului unui proiect de lege”, mai arată sursa citată.

Citește și: Tudorel Toader spune că reforma pensiilor magistraților poate trece de CCR: Modificările nu schimbă fundamental datele problemei

Savonea a adăugat că instanţa supremă nu are rol de „consilier legislativ” al Guvernului sau al Parlamentului.

„Înalta Curte a respins cu fermitate, în mod constant, orice iniţiativă legislativă care ar fi fost de natură să slăbească statutul sau independenţa magistratului. Atribuirea către Instanţa supremă a unui rol de «consilier legislativ» al Guvernului sau al Parlamentului reprezintă o deformare gravă a ordinii constituţionale şi o atingere adusă principiului separaţiei puterilor în stat.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie reafirmă cu fermitate că nu a abandonat şi nu va abandona niciodată rolul său constituţional, iar magistraţii din România trebuie să aibă convingerea că independenţa lor nu poate fi negociată sau folosită ca pretext în dispute politice”, subliniază Savonea.

Reacţia Liei Savonea vine după ce Kelemen Hunor a afirmat, luni la Digi24, că, înainte de a fi adoptat, proiectul privind reforma pensiilor speciale a fost trimis şi la Curtea supremă, „pentru analiză”.

Citește și: Coaliția discută din nou pensiile magistraților, după ce la ultima ședință PSD s-a supărat și a părăsit sala

„În momentul în care a fost proiectul pe agenda coaliţiei şi după aceea a fost pe agenda Guvernului şi a venit în Parlament, toată lumea a fost de acord cu varianta propusă de Guvern, cu creşterea vârstei de pensionare, mă rog, vechimea la 35 de ani, 70 la sută din venitul net pensia şi perioada de tranziţie de 10 ani. Într-adevăr, a existat o discuţie să fie de 15 ani, dar Guvernul, în primul proiect care a fost trimis la Curte în mod informal pentru analiză, a pus 10 ani.

Şi la consultările cu magistraţii a fost tot 10 ani. În Parlament, nimeni n-a avut amendament de 15 ani la perioada de tranziţie. Apoi s-a întâmplat ce s-a întâmplat la Curtea Constituţională”, a declarat președintele UDMR, luni la Digi24.

Editor : Ana Petrescu