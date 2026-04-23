Licitații trucate la CJ Sălaj. Acuzațiile oficiale ale procurorilor DNA față de Dinu Iancu Sălăjanu și ceilalți doi șefi

Sursă foto: Dinu Iancu Sălăjanu / Facebook
Acuzațiile oficiale ale DNA în cazul lui Dinu Iancu-Sălăjanu Apartamente și birouri renovate în schimbul contractelor cu CJ

Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele Consiliului Județean (CJ) Sălaj, pus sub control judiciar de Direcția Națională Anticorupție (DNA), ar fi plasat în comisiile care evaluează contracte publice persoane care să se asigure că licitațiile sunt câștigate de firme pe care le preferă, potrivit acuzațiilor oficiale aduse de procurori. În cazul celorlalți doi șefi din CJ Sălaj, procurorii arată că ar fi obținut de la reprezentanți ai unor companii bani sau materiale de construcții pentru renovarea apartamentelor cu scopul de a-i favoriza la licitații publice. 

Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj, a fost plasat sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile, după cum a confirmat oficial DNA. El este acuzat oficial de abuz în serviciu. 

Alți doi șefi din cadrul CJ Sălaj au fost plasați sub control judiciar:

  • Lavinia Ghilea, directoarea Direcției Investiții și Programe Publice, pentru trei infracțiuni de luare de mită;
  • Jozsef Mate, șeful Serviciului Administrativ din cadrul Direcției Patrimoniu, pentru dare și luare de mită.

Pe durata controlului judiciar, niciunul dintre cei trei nu are voie să își exercite funcțiile din cadrul CJ Sălaj. 

În același timp, procurorii au început urmărirea penală față de Traian Larionesi, despre care DNA arată că este reprezentant de facto al SC Frasinul SA și Transilvania Grand Construct, fiind acuzat la rândul lui de dare de mită.

Acuzațiile oficiale ale DNA în cazul lui Dinu Iancu-Sălăjanu

În cazul lui Dinu Iancu-Sălăjanu, DNA arată că, pe 20 septembrie 2024 și 2 iulie 2025, președintele Consiliului Județean Sălaj a emis două dispoziții prin care a completat o comisie de evaluare cu patru experți.

Comisia avea rolul de a evalua ofertele pentru elaborarea documentației tehnice aferente lucrărilor unui drum expres.

„Cei patru experți ar fi fost cooptați în comisia de evaluare a ofertelor, deși s-ar fi aflat în conflict de interese, în sensul că ar fi fost interpuși ai uneia dintre societățile ofertante, împrejurare de natură să afecteze corectitudinea procedurii de atribuire”, arată DNA.

În plus, procurorii mai arată că șeful CJ Sălaj a completat o altă comisie de evaluare a unor oferte pentru documentația tehnică a unor lucrări de investiții la un spital cu doi experți. Această situație ar fi influențat atribuirea contractului.

Prejudiciul în acest caz, potrivit DNA, se ridică la 75.000 de lei în dauna CJ Sălaj.

Apartamente și birouri renovate în schimbul contractelor cu CJ

În același timp, DNA arată că directoarea Lavinia Ghilea ar fi primit cel puțin 5.000 de euro de la afaceristul Traian Larionesi drept mită.

  • Procurorii subliniază că Ghilea avea ca atribuții identificarea investițiilor necesare în județ, pregătirea contractelor de lucrări și servicii și verificarea modului în care acestea sunt duse la îndeplinire.

Mita, potrivit procurorilor anticorupție, ar fi fost dată pentru favorizarea celor două firme reprezentate de Larionesi - SC Frasinul SRL și SC Transilvania Grand Construct SRL.

În plus, în schimbul „ajutorului” dat unei alte firme, Lavinia Ghilea s-ar fi ales cu biroul și apartamentul personal renovat, mai arată DNA.

În cazul lui Jozsef Mate, procurorii subliniază că i-ar fi cerut Laviniei Ghilea „materiale de construcții destinate amenajării unui spațiu aflat în proprietatea sa” de la alte companii care au contracte cu CJ Sălaj.

Editor : M.G.

