Ciprian Ciucu, primarul Capitalei și prim-vicepreședinte PNL, este așteptat joi, începând cu ora 15, la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), potrivit unor surse judiciare citate de Digi24.

Nu este exclus ca edilul să fie pus sub acuzare la finalul zilei, după audieri.

Ar fi vorba de mai multe acuzații, inclusiv de pe vremea când conducea Primăria Sectorului 6, au mai explicat surse judicare pentru Digi24.

Una dintre acuzații ar viza modul în care Ciprian Ciucu a strâns fonduri pentru ultima campanie electorală în care a participat.

În același timp, anchetatorii investighează și posibile fapte de corupție petrecute în perioada în care Ciucu a fost primar al Sectorului 6.

În acest context, surse judiciare susțin că Ciucu ar fi luat mită pentru aprobarea unor avize.

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Editor : M.G.