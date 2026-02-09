Live TV

ministerul-justitiei_INQUAM_Photos_George_Calin-1536x1024-1
Foto: INQUAM Photos/ George Călin

Astăzi vom afla numele procurorilor care vor să conducă Parchetul General, DNA și DIICOT. Ministerul Justiției va face publice listele cu cei înscriși în competiție pentru cele trei posturi.

Astăzi este termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură pentru funcțiile de șef la Parchetul General, DNA și DIICOT. Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Justiției, pe data de 16 februarie ar trebui să vedem lista cu persoanele care îndeplinesc condițiile legale pentru aceste funcții.

Între 23 și 26 februarie urmează interviurile cu ministrul Justiției, iar pe data de 2 martie ministrul urmează să publice rezultatele acestor selecții, dar și propunerile oficiale, potrivit jurnalistei Digi24 Ioana Corneev.

Aceste propuneri vor ajunge și la președintele României, Nicușor Dan, care, potrivit legii, are dreptul să le refuze o singură dată.

Sunt discuții intense, spun surse politice, în contextul în care aceste propuneri se negociază la pachet cu propunerile pentru șefia serviciilor secrete. Sunt negocieri între Nicușor Dan și partidele din coaliția de guvernare.

Nicușor Dan a introdus lupta anticorupție în strategia de apărare a României, iar cel care face numirile la parchete este ministrul Justiției, susținut de PSD. De cealaltă parte, PNL și PSD ar avea, evident, interese la șefia SRI și SIE.

Mizele acestor rezultate sunt majore, pentru că aceste funcții influențează direct marile dosare de corupție.

Cei care vor conduce Parchetul General, DNA și DIICOT vor stabili care sunt prioritățile anchetelor în următorii ani.

