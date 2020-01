Liviu Dragnea află marţi dacă poate fi eliberat. Instanţa, aşteptată să ia o decizie în privinţa recursului în casaţie formulat

Magistrații instanței supreme sunt așteptați să pronunțe, marți, decizia cu privire la recursul în casație formulat de fostul lider PSD Liviu Dragnea în dosarul în care a fost condamnat la trei ani și jumătate de închisoare.

Liviu Dragnea a spus, săptămâna trecută, în fața magistraților de la instanța supremă, că a apelat la recurs în casație deoarece de opt luni se află în spatele gratiilor deși este nevinovat, iar procurorii au spus mai multe neadevăruri în acest dosar.

„Vreau să mă refer la un neadevăr, și anume că eu le-am cunoscut pe Anisia și Botorogeanu, ca multe alte neadevăruri folosite de acest parchet.

Nu am inițiat acest recurs doar pentru că aș fi nevinovat, pentru a ieși cu orice preț din închisoare. Am făcut acest demers, sunt complet nevinovat, stau de 8 luni nevinovat în Penitenciar. Nu mi s-a părut normal să plătesc pentru o faptă pe care nu am comis-o. Rămâne la dispoziția dumneavoastră dacă voi sta nevinovat sau dacă admiteți casația. (...) Cred cu tărie în nevinovăția mea”, a spus fostul lider PSD în fața instanței supreme.

Fostul lider PSD Liviu Dragnea a fost condamnat la închisoare de trei ani şi șase luni cu executare, în luna mai, în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia de Protecţie a Copilului Teleorman.

În prezent, Liviu Dragnea este încarcerat în Penitenciarul Rahova.

Soluţiile care pot fi date în dosarele în care a fost formulat recurs în casaţie

Instanța, judecând recursul în casație, pronunță una dintre următoarele soluții:

respinge recursul în casație, menținând hotărârea atacată, dacă recursul în casație este nefondat;

admite recursul în casație, casând hotărârea atacată, și a) îl achită pe inculpat sau dispune încetarea procesului penal ori înlătură greșita aplicare a legii; b) dispune rejudecarea de către instanța de apel ori de către instanța competentă material sau după calitatea persoanei, dacă sunt incidente celelalte cazuri de casare.

În cazul în care îl achită pe inculpat, instanța de recurs în casație desființează și hotărârea primei instanțe, dacă se constată aceleași încălcări de lege ca în decizia recurată.

În cazul în care condamnatul se găsește în cursul executării pedepsei, instanța, admițând recursul în casație și pronunțând casarea cu trimitere, dispune asupra stării de libertate a acestuia, putând lua o măsură preventivă.

Hotărârea poate fi desființată numai cu privire la unele fapte sau persoane ori numai în ceea ce privește latura penală sau civilă, dacă aceasta nu împiedică justa soluționare a cauzei.

Când s-a dispus rejudecarea, decizia trebuie să indice care este ultimul act procedural rămas valabil de la care procesul penal trebuie să își reia cursul.

