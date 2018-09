Liviu Dragnea, nemulțumit de Tudorel Toader. Ce spune despre o posibilă remaniere

Președintele PSD, Liviu Dragnea, l-a criticat pe Tudorel Toader, ministrul Justiției. El spune că ministrul nu a inițiat o ordonanță care ar fi permis conducerii Inspecției Judiciare să-și continue mandatul până la intrarea noii legislații în vigoare, ceea ce, în opinia sa, „pune sub semnul întrebării anchete importante”.

Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

„Eu am citit asta, în același timp am văzut și solicitarea să se suspende imediat, ținând cont de faptul că este în Guvern. Sigur, eu aș fi fost foarte bucuros dacă – pentru că am citit și eu în presă - domnul ministru Toader ar fi iniţiat şi dus până la aprobare ordonanţa care ar fi permis actualei conduceri a Inspecţiei Judiciare să-şi continue mandatul până când intră în vigoare noua lege şi, ca mulţi alţi colegi, oameni pe care i-am văzut supăraţi, şi eu sunt sunt supărat, pentru că tocmai se pot pune sub semnul întrebării nişte anchete importante care sunt în derulare. M-aş fi aşteptat să ducă la capăt această procedură săptămâna trecută. Pentru mine este destul de ciudat şi destul de greu de înţeles de ce nu a făcut-o”, a spus Liviu Dragnea.

Întrebat dacă acest lucru este motiv de remaniere, președintele PSD a răspuns: „Voi aveți alb sau negru”.

El a adăugat că vrea să aibă o discuție pe acest subiect cu ministrul Justiției.

Tudorel Toader a cerut admiterea în Uniunea Notarilor Publici, fără examen, la Iaşi, lucru permis întrucât are calitatea de fost judecător al Curţii Constituţionale. Ministrul a cerut apoi suspendarea din Uniunea Notarilor, pentru a nu se afla în incompatibilitate. Ordinul prin care a fost pusă în aplicare decizia de admitere a solicitării lui Tudorel Toader, fiind instituit un post de notar la Iaşi pentru un judecător CCR, a fost emis o săptămână mai târziu și a fost semnat de secretarul de stat în Ministerul Justiţiei Nicolae Liviu Popa.

Etichete:

,

,

,