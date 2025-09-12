Loteria generată de protestul magistraților. Mai multe instanțe din țară au suspendat dosare prin care pacienți cer tratamente

Mai multe instanțe din țară au suspendat procese prin care pacienți cer, printr-o procedură specială, asigurarea tratamentelor, arată o analiză Digi24.ro. În cel puțin un astfel de caz, de la Curtea de Apel București, este vorba de un copil bolnav de cancer, după cum a transmis mama acestuia pentru Digi24.ro.

În urma analizei Digi24.ro, au fost identificate cel puțin șapte dosare care au ca obiect ordonanță președințială, în care pârâți sunt Ministerul Sănătății, Guvernul României și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, prin care pacienții cer asigurarea tratamentelor și care au fost amânate sau suspendate pe parcursul săptămânii.

Patru dintre aceste dosare au fost identificate la Curtea de Apel București, iar restul, câte unul, la Curtea de Apel Bacău, Curtea de Apel Craiova și Curtea de Apel Alba Iulia. În toate aceste șapte dosare, a fost invocat protestul magistraților.

Într-unul dintre dosarele de la Curtea de Apel București, este vorba de un minor care suferă de cancer și care are nevoie de un medicament care încă nu este aprobat pe teritoriul României.

„Este vorba de dosarul fiului meu, în tratament oncologic. Ne-a pus procesul pe 9 septembrie, iar pe 9 septembrie, șoc și groază, am aflat că nu este considerată o urgență medicală. Este vorba de un tratament nou, care încă nu este aprobat la noi în țară, dar este în Uniunea Europeană, iar studiile arată că este poate fi folosit și pentru minori. Sunt copii de la Fundeni care îl folosesc și merge foarte bine”, a povestit mama băiatului, pentru Digi24.ro.

Loteria generată de protestul magistraților

Analiza Digi24.ro vine după ce un avocat a semnalat un caz similar pe 11 septembrie. În acest dosar este vorba de un pacient care suferă de cancer biliar. Detalii, aici.

„Până la soluționarea procesului, se formulează o ordonanță președințială prin care se solicită ca pe o perioadă limitată să se ia o măsură prin care să se prevină un impact, prejudiciu pe care cineva l-ar suferi. În speța mea, prejudiciul ar fi că acel om nu își primește medicamentația și moare, depinzând de situație sau gravitatea bolii”, a explicat un avocat, pentru Digi24.ro.

Important de menționat în acest caz este că analiza Digi24.ro a indicat că la aceste instanțe, alte complete de judecată (față de cele care au suspendat dosarele menționate mai sus) au decis să judece astfel de cazuri.

„Ceea ce este frapant este faptul că, un alt complet, al aceleiași instanțe, a dat dreptul la viață. În atare condiții constatăm că, asumându-și un drept ce excede celui de judecător, la nivelul Curții de Apel București se prioritizează persoanele care au drept la viață în detrimentul celor pe care, în mod implicit, le condamnă la moarte”, a transmis avocatul, pentru Digi24.ro.

Completurile care au suspendat aceste dosare au invocat Hotărârea prin care judecătorii Curților de Apel din țară au decis să protesteze față de proiectul privind pensiile speciale ale magistraților, aflat acum pe masa Curții Constituționale.

Din Hotărârea prin care Curțile de Apel din țară și-au suspendat activitatea reiese că judecătorii au decis să soluționeze doar: „funcția de dispoziție asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, în faza de urmărire penală, a cauzelor având ca obiect dispoziția asupra măsurilor preventive de libertate, luare măsură declarare indezirabil, custodia publică, suspendarea executării actelor administrative”.

Curtea de Apel Alba Iulia a subliniat că un astfel de caz „nu se regăsește între cauzele cu caracter urgent”, în timp ce Curtea de Apel Bacău a subliniat că „prezenta cauză nu este printre cele enumerate” în Hotărârea citată mai sus.

Alte instanțe, cum ar fi judecătorii sau tribunale, au transmis că vor judeca și dosarele care au ca obiect ordonanțe președințiale „în situații de risc privind integritatea minorilor și acordarea/stabilirea de tratamente medicale”. Detalii, aici.

Ministrul cere „responsabilitate”, CSM continuă lupta cu Guvernul

Radu Marinescu, ministrul Justiției, subliniază că protestul „nu poate anihila responsabilitatea de a soluționa cauze urgente” și a făcut apel la magistrați să evite „orice situație care să adâncească neîncrederea și nemulțumirea publicului”. Detalii, aici.

Însă Consiliul Superior al Magistraturii a remis joi seară un punct de vedere în care arată că „judecătorii nu pot suplini obligația statului de a garanta accesul pacienților la tratamente vitale”.

Potrivit CSM, neincluderea anumitor tratamente oncologice pe lista medicamentelor compensate și întârzierea mecanismelor de decontare reprezintă „cauze sistemice”, a căror eliminare se află în competența exclusivă a puterilor legislativă și executivă.

Redăm în continuare integral poziția CSM:

În raport de interesul public manifestat față de o cauză aflată pe rolul Curții de Apel București la data de 11 septembrie 2025, având ca obiect ordonanță președințială, Consiliul Superior al Magistraturii formulează următoarele precizări:

Dreptul la viață al oricărei persoane este garantat atât la nivel național, cât la nivel internațional, statul având obligația pozitivă de a-l ocroti și garanta, inclusiv prin adoptarea unor măsuri de ordin financiar, dacă de acestea depinde nivelul de protecție necesar exercitării efective a dreptului.

Este esențial de subliniat că instanțele judecătorești nu pot substitui responsabilitatea statului în ceea ce privește asigurarea și garantarea dreptului la viață și sănătate al pacienților cu patologii grave ce necesită tratamente specifice care implică costuri foarte mari. Lipsa includerii anumitor tratamente oncologice pe lista medicamentelor compensate și întârzierea mecanismelor administrative de decontare reprezintă cauze sistemice, a căror eliminare se află în competența exclusivă a puterilor legislativă și executivă.

Judecătorii, prin atribuțiile lor, nu pot suplini obligația statului de a garanta accesul pacienților la tratamente vitale. În lipsa unei reglementări clare, unitare și a finanțării corespunzătoare, instanțele sunt puse în situația de a soluționa acțiuni în justiție prin care cetățenii solicită ceea ce, în realitate, ar trebui să fie asigurat din oficiu de instituțiile abilitate, iar acest tip de cauze sunt din ce în ce mai numeroase în ultimii ani.

Consiliul Superior al Magistraturii reafirmă că protejarea vieții și a sănătății pacienților nu trebuie transformată într-o dispută juridică plasată exclusiv în sarcina instanțelor judecătorești, care ajung de fapt să fie ultima soluție la care cetățenii aflați în astfel de situații grave pot apela.

Cazuri dramatice, precum cel semnalat în mass media, arată cu claritate necesitatea adoptării unor politici publice coerente, previzibile și a unui mecanism de decontare care să prevină umilirea pacienților și să le garanteze dreptul la viață și la sănătate. Astfel, Consiliul reiterează că responsabilitatea reală pentru garantarea accesului la medicamente și tratamente oncologice revine statului român prin autoritățile competente.