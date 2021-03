Lucian Bode, audiat în procesul Elenei Udrea: Am menținut declarația din 2017, am urmărit interesul statului român

Actualul ministru de interne, Lucian Bode, a fost audiat luni la Curtea de Apel în procesul „Hidroelectrica”, în care sunt inculpați Elena Udrea și Dan Andronic. El a spus că a fost audiat în „dublă calitate de martor” și că nu avea legătură cu finanțarea campaniei electorale de atunci.

„Am dat o declarație în calitate de martor, într-o dublă calitate pe care o aveam în 2012, eram membru în Biroul Politic Național al PNL și în perioada februarie - aprilie 2012 am fost ministrul al Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri. În 2017, am avut această calitate de martor în procesul de urmărire penală, am dat și atunci o declarație la DNA, am menținut-o în fața instanței. Justiția trebuie să se înfăptuiască”, a spus Bode, la plecarea de la Curtea de Apel.

„FMI avea încheiat cu Guvernul României un acord, printre obligațiile asumate de România cu FMI era și de reziliere și renegociere a contractelor bilaterale de vânzare a energiei electrice. Știți foarte bine că am preluat mandatul de ministru al Energiei când procesul de reziliere era în derulare, eu în perioada în care am fost ministru am spus în fața instanței că-mi amintesc că echipele de negociere de la Hidroelectrica aveau printre altele obligația să urmărească reducerea perioadei de valabilitate a acestor contracte, reducerea cantității de energie livrată, creșterea tarifelor la care se vindea energia electrică și introducerea unei clauze de hidraulicitate scăzută, când era secetă, Hidroelectrica să fie obligată să vândă energie în cantitatea contractată. Acestea sunt chestiunile, din păcate, misiunea FMI era în derulare când Guvernul (Mihai Răzvan Ungureanu, n.red.) a fost demis prin moțiune de cenzură, în 27 aprilie 2012”, a completat el.

„Eu am putut să spun de unde am preluat aceste contracte și până unde le-am dus, în sensul celor negociate cu FMI. Eu am urmărit interesul statului român, dovadă stau rezultatele negocierii la sfârșitul mandatului meu”, a mai spus ministrul.

Lucian Bode a mai spus că nu știa despre finanțarea campaniei electorale prin intermediul acestor bani.

În dosarul „Hidroeloectrica”, Elena Udrea a fost acuzată de DNA că, în calitate de ministru al Dezvoltării Regionale şi Turismului, având influenţă asupra factorilor de decizie din Ministerul Economiei şi SC Hidroelectrica SA, ar fi omului de afaceri Bogdan Buzăianu, prin intermediar, suma de 5 milioane de dolari pentru a asigura firmei controlate de acesta derularea, în continuare, a contractului de vânzare – cumpărare de energie electrică cu SC Hidroelectrica SA. Elena Udrea este acuzată de procurorii DNA că a primit de la acest om de afaceri suma de 3,8 milioane de dolari.

Faptele legate de pretinderea şi primirea unor foloase necuvenite au legătură cu exercitarea influenţei în legătură cu derularea contractului de vânzare-cumpărare de energie dintre SC Hidroelectrica SA şi o societate comercială, susţin anchetatorii.

Dan Andronic este acuzat de mărturie mincinoasă.

Editor : G.C.