Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat vineri că Metrorex a înaintat o plângere penală la MAI, care a fost înaintată de urgență la DIICOT, în care face acuzații „legate de sabotaj, de terorism”, după protestul spontan al sindicaliștilor de la metrou. De asemenea, el a spus cum au intervenit polițiștii și jandarmii, atât la metrou, dar și la suprafață, în mijloacele de transport ale STB.

„Cine și-a asumat să facă o astfel de acțiune, fie ea și spontană, va plăti în fața legii, de acest lucru să fiți convinși. Am avut aceste discuții și cu domnul prim-ministru Florin Cîțu și același mesaj l-a transmis. Dosarul este legat de încălcarea prevederilor legale, că au obligația să asigure minimum o treime din capacitatea de transport, nu să întrerupă în integralitate transportul cu metroul. Plângerea din partea Metrorex îi acuză pe cei care participă la acest protest spontan de sabotaj, de terorism. Respectiva plângere am transmis-o de urgență către DIICOT”, a spus Bode.

Ministrul a mai spus că sutele de mii de persoane care nu au putut circula azi cu metroul au fost puse „în situația de a se îmbolnăvi”.

„Am trimis efectivele noastre în stațiile de metrou. Am intervenit, am intrat în respectivele stații, pentru a-i determina pe cei care au declanșat acest protest spontan să respecte măsurile de siguranță. La suprafață am intervenit în stațiile STB, în mijloacele de transport pentru a recomanda bucureștenilor să respecte regulile. Prioritatea a fost siguranța cetățenilor”, a completat ministrul de interne.

„Legea este lege pentru toți. În condițiile în care îți asumi să declanșezi un conflict spontan, trebuie să știi că în starea de alertă este ilegal. Când declanșezi un conflict de muncă, ai obligația legală să asiguri minim o treime din transportul cu metroul în București. Aceste lucruri au fost desconsiderate și vor suporta prevederile legale în vigoare. Noi am deschis un dosar penal în sensul în care nu sunt respectate regulile și prevederile legale asigurării continuității tranportului public”, a mai spus Lucian Bode.

El a spus, anticipând întrebările privind o intervenție în forță, că „soluția este dialogul”, iar în acest sens există deja discuții la Prefectura Capitalei.

„În urma discuțiilor sunt convins că vor ajunge la concluzia că acest conflict de muncă trebuie să înceteze de ugență și să putem să reluăm transportul public cu metroul în București. Este inadmisibil să-ți bați joc de sute de mii de bucureșteni”, a mai spus ministrul de interne.

Ce prevede plângerea Metrorex

Metrorex a sesizat Poliţia Capitalei, cu privire la situaţia de la metrou, invocând încălcarea legii privind prevenirea şi combaterea terorismului, plângerea fiind înaintată „de urgenţă” la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Potrivit unui comunicat transmis vineri, Poliţia Capitalei a anunţat că a fost primită o sesizare din partea Metrorex, privind încălcarea art. 1 din Legea 535/2004, privind prevenirea şi combaterea terorismului.

De asemenea, Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor, a anunțat vineri că a depus plângere penală la DNA împotriva celor care sunt responbabili de declanșarea protestului de la metrou. El a formulat șapte acuzații, de la zădărnicirea combaterii bolilor, până la șantaj și infracțiuni contra siguranței circulației pe căile ferate.

Circulaţia metroului era blocată și vineri după-amiază de un protest spontan al unor reprezentanţi ai sindicatului USLM în staţia Piaţa Unirii, aceştia coborând pe şine şi împiedicând pornirea trenurilor de pasageri.

