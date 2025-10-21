Live TV

justitie catuse ciocanel
Foto: Shutterstock

Mai multe instanțe și parchete din țară au anunțat că își vor relua activitatea în următoarele zile, după ce Adunările Generale ale judecătorilor și procurorilor au decis să suspende protestul generat de proiectul privind pensiile magistraților. Condiția suspendării protestelor magistraților este de a nu relua „proiecte/inițiative legislative” similare cu cel respins de Curtea Constituțională a României. 

Curțile de apel din țară, dar și alte instanțe, au convocat pe parcursul zilei de marți, 21 octombrie, Adunări Generale ale judecătorilor prin care au decis să suspende protestul. 

„În urma Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Curții de Apel București din data de 21.10.2025, a fost adoptată Hotărârea nr. 4, prin care s-a hotărât suspendarea protestului și reluarea activității de judecată începând cu data de 23.10.2025”, potrivit unui comunicat transmis de Curtea de Apel București.

Un anunț similar a fost transmis și de Curtea de Apel Craiova, Curtea de Apel Iași sau Curtea de Apel Timișoara, care își vor relua activitatea începând cu 22 octombrie. 

Este de așteptat ca toate curțile de apel din țară să aibă anunțuri similare cu cele menționate în acest articol.

Decizii de suspendare a protestului au fost luate și de către judecătorii (cum ar fi Judecătoria Brașov) sau tribunale (Tribunalul Iași), dar și de către parchete (Parchetul de pe lângă Tribunalul București, de exemplu). 

Există, însă, o condiție pentru suspendarea acestor proteste, după cum reiese din Hotărârea adoptată de judecătorii Tribunalului Iași.

Condiția magistraților este „de a nu se relua proiectele/ inițiativele legislative în varianta de fond, transpusă în Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu ale magistraților, declarată neconstituțională”. 

Reamintim că toate curțile de apel din țară, dar și alte instanțe, și-au suspendat activitatea la finalul lunii august, protestând față de proiectul Guvernului privind pensiile magistraților. Între timp, însă, CCR a declarat neconstituțional acest proiect. Detalii, aici

