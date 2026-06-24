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Mai mulți membri ai grupării care distribuia droguri la evenimente organizate de comunitatea srilankeză au fost arestați preventiv

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Percheziții DIICOT la o grupare de srilankezi pentru trafic de droguri
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Nouă cetățeni srilankezi au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, iar alți doi plasați sub control judiciar, după ce DIICOT a destructurat o rețea care distribuia droguri la evenimente sau petreceri organizate în București de comunitatea din care fac parte. Unul dintre cei reținuți este acuzat de „trafic de droguri de mare risc care a avut ca urmare moarte victimei”, după ce un tânăr căruia i-ar fi vândut un cocktail de substanțe interzise a murit în urmă cu un an la o petrecere.

Cei 11 cetățeni srilankezi, spune DIICOT, sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și trafic de droguri de mare risc. Unul dintre ei este acuzat și de trafic de droguri de mare risc care a avut ca urmare moartea victimei.

La perchezițiile realizate de procurori, au fost confiscate „diferite cantități de canabis și cocaină, cântare electronice, grindere, un aparat de vidat, sume de bani și alte mijloace de probă”.

Procurorii au documentat activitatea acestei grupări începând cu iunie 2025 și până în prezent. Membrii grupării sunt 12 cetățeni din Sri Lanka, care aveau permise de muncă pe teritoriul României din anul 2024.

Ei acționau în București și Județul Ilfov, iar drogurile ajungeau la alți cetățeni srilankezi care participau la evenimente organizate de comunitatea din care fac parte. 

DIICOT arăta că această rețea gestiona mai multe locuințe unde se vindeau droguri, coordona aprovizionarea și depozitarea substanțelor interzise, dar și distribuția acestora la petreceri sau evenimente.

În plus, mai spun procurorii, ar fi planificat transporturi internaționale de droguri.

În noaptea de 29 spre 30 iunie 2025, la o petrecere la care au participat peste 200 de persoane, un tânăr a murit după ce a consumat un cocktail de substanțe, compus din cocaină, amfetamină, metamfetamină, un derivat de tip ecstasy și ketamină.

Editor : M.G.

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