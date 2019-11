Mama Luizei Melencu spune că îl cunoaște pe bărbatul reținut pentru că i-ar fi violat fiica: Nu cred că spune adevărul. A fost forțat

Monica Melencu, mama Luizei Melencu, tânăra care a dispărut fără urmă în luna aprilie, de pe o stradă din Caracal, a reacționat după ce DIICOT a anunțat că a reținut un nou suspect care ar fi violat-o pe fată. Monica Melencu spune că îl știe pe bărbat și este de părere că a fost forțat să recunoască, potrivit Mediafax.

Monica Melencu spune că a studiat o parte din dosarul Caracal, iar acolo a găsit declarația bărbatului reținut, miercuri, dar nu i-a acordat importanță. Femeia afirmă că bărbatul este cunoscut în Caracal ca fiind un consumator de alcool, dar nu crede că acesta spune adevărul, ci, mai degrabă, că cineva l-ar fi forțat să recunoască.

„Nu știu cât este de adevărat. Persoana asta de 46 de ani are declarația la dosar. Noi ieri (marți – n.r.) am văzut dosarul, dar nu știu cât poate fi de adevărat. Omul acesta, până acum de ce n-a declarat? Într-adevăr, scrie omul ars, cum îl cheamă… Nici nu mai știu cum îl cheamă. Sunt bulversată. E vecin cu Dincă, da. L-am mai văzut. Nici nu știu cum să spun… Acesta e un om care bea, nu știu cât poate fi de adevărat. Probabil cineva l-a forțat, nu știu. Fane, Fane îl cheamă. Pentru noi, orice pistă e importantă, dar nu știu cât poate fi de adevărat. De ce n-a declarat până acum? Nu m-am întâlnit cu el, dar noi am stat în Caracal 20 de ani. Eu știu că omul acesta era un om care bea. El e ars pe mâini. Eu nu mai știu ce a declarat că a făcut, nu mai țin minte. El mergea prin curtea lui Dincă. Asta îmi amintesc că a declarat, dar când s-a ars la mâini nu-mi aduc aminte, în declarație, ce a scris. Trebuie să citesc iar să văd despre ce e vorba. Noi am studiat abia 19 dosare. Toate sunt 30. Am citit declarația din dosar. Că îl cheamă Fane, dar nu că a violat-o pe Luiza. Asta nu pot confirma că ar fi scris așa ceva. Declarația lui este la dosar. Am dat peste o declarație de-a acestui Fane cu mâinile arse”, a declarat, pentru Mediafax, Monica Melencu, mama Luizei.

Inculpatul a intrat în atenția DIICOT încă de la începutul preluării cauzei la structura centrală

Monica Melencu spune că nu a fost anunțată de autorități despre reținerea acestui suspect.

În 2 decembrie, Luiza Melencu împlinește 19 ani. Chiar dacă fata e de negăsit, rudele îi pregătesc o petrecere de ziua ei.

Giorgiana Hosu, adjunctul DIICOT, a anunțat, miercuri, că a fost reținut un bărbat în vârstă de 46 de ani, pentru că a violat-o pe Luiza Melencu atunci când fata era în casa lui Gheorghe Dincă. Atât cel reținut, cât și Dincă, au violat-o pe tânără.

Inculpatul, 46 de ani, a intrat în atenția DIICOT încă de la începutul preluării cauzei la structura centrală, iar acum confirm că au fost administrate probe suficiente, științifice și testimoniale, pentru a formula acuzații oficiale. La 14 aprilie, jurul orei 12, după ce Gheorghe Dincă a răpit-o prin constrângere cu acte de violență pe Melencu Luiza, care aștepta la ocazie, a dus-o la domiciliul acestuia pentru exploatare sexuală în interes personal și a fost surprins de inculpatul reținut”, transmite Giorgiana Hosu, adjunctul DIICOT.

