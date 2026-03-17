Manelistul Dani Mocanu rămâne cu pedeapsa de 4 ani de închisoare pentru tentativă la omor

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a respins, marţi, ca nefondat, recursul în casaţie depus de manelistul Dani Mocanu şi fratele lui, o cale extraordinară de atac prin care cei doi au încercat să scape de condamnarea primită pentru tentativă la omor şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Decizia instanţei este definitivă, scrie Agerpres.

În noiembrie 2025, Dani Mocanu a primit la Curtea de Apel Braşov o condamnare definitivă de 4 ani închisoare cu executare, în timp ce fratele lui, Ionuţ Nando Mocanu, a primit o pedeapsă de 7 ani de închisoare.

Cei doi au fost inculpaţi după ce, în anul 2022, au bătut cu o rangă un bărbat într-o benzinărie din municipiul Piteşti. Agresiunea a avut loc în noaptea de 18 spre 19 august 2022, poliţiştii intervenind la faţa locului în urma unui apel la 112.

Fraţii Mocanu au fugit din România înainte de pronunţarea sentinţei de condamnare, fiind localizaţi în Italia.

Autorităţile române au demarat procedurile de extrădare, iar la începutul lunii martie aacestui an Instanţa supremă din Italia a decis definitiv predarea şi aducerea lor în România.

