Marian Vanghelie a fost trimis în judecată de DNA într-un dosar cu prejudiciu de 120 de milioane de lei

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat luni, 11 mai, că a trimis în judecată 31 de inculpați, printre care fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, într-un dosar care vizează achiziții la suprapreț efectuate de compania Economat Sector 5, între anii 2018 și 2020.

Dosarul trimis Tribunalului București pe 5 mai este al doilea dosar care vizează achizițiile la suprapreț derulate de Economat Sector 5.

În primul dosar „Economat”, Marian Vanghelie, alături de alți opt inculpați, a fost trimis în judecată la finalul anului 2024. Detalii, aici.

În acest dosar, Marian Vanghelie este acuzat de constituire de grup infracțional organizat și 26 de acte de complicitate la abuz în serviciu.

Alături de el au mai fost trimiși în judecată, printre alții, Marian-Leonard Petre, fost director general al SC Economat Sector 5, și alți directori din cadrul unor instituții sau companii subordonate Primăriei Sectorului 5:

Floricica Carmen Rămulescu, fost director achiziți în SC Economat Sector 5;

Georgeta Dabija, fost cenzor SC Economat Sector 5;

Marian Lupașcu, fost director Amenejare Edilitară și Salubrizare SA;

Loredana Ionela Zidărescu, fostă șefă în cadrl Amenajare Edilitară și Salubrizare SA;

Vicențiu-Daniel Antonescu, fost director general la Administrația Domeniului Public Sector 5;

Paul-Alexandru Lăzărescu, fost director general la Administrația Piețelelor Sector 5;

În plus, procurorii DNA au trimis în judecată și administratorii unor societăți comerciale.

Acuzațiile aduse de procurorii DNA

În acest dosar, DNA a anchetat modul în care au fost derulate, între 2018 și 2020, achiziții publice de bunuri la suprapreț de către SC Economat Sector 5.

Prejudiciul indicat de procurori se ridică la 120 de milioane de lei în „dauna Primăriei Sectorului 5, a SC Economat Sector 5 SRL și a altor instituții publice aflate în suordinea autorităților locale din Sectorul 5”.

Produsele vândute la suprapreț companiei SC Economat Sector 5 erau bunuri alimentare sau nealimentare (cum ar fi tarabe pentru piețe), nebulizatoare, obiecte de papetărie, produse de curățenie, cântare comerciale, măști FFP2 și geluri dezinfectante.

Gruparea, potrivit procurorilor, era condusă de Marian Vanghelie.

„Concret, după achiziționarea bunurilor de la diverși furnizori, societățile controlate de membrii grupului le-ar fi revândut la suprapreț către S.C. Economat Sector 5 S.R.L., atât direct, cât și prin intermediul unor circuite comerciale succesive, în care ar fi fost interpuse societăți controlate de aceleași persoane”, arată procurorii.

Ulterior, SC Economat Sector 5 vindea produsele către alte instituții din subordinea Primăriei Sectorului 5.

Procurorii arată că directorul de atunci, Marian Leonard Petre, le-ar fi cerut unor directori de școli din sector, dar și șefului DGASPC Sector 5 de atunci, să încheie contracte de achiziție cu SC Economat Sector 5 la prețuri supraevaluate.

„În realizarea acestor demersuri, inculpatul Petre Marian-Leonard ar fi inițiat și susținut adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local prin care s-a aprobat ca instituțiile publice și societățile comerciale din subordinea acestuia, precum și unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5, să achiziționeze produsele necesare funcționării sau organizării unor evenimente culturale de la S.C. Economat Sector 5 S.R.L”, mai menționează procurorii.

Doar Marian Vanghelie ar fi obținut aproximativ 100 de milioane de lei în urma acestor achiziții, potrivit DNA.

