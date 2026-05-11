Live TV

Marian Vanghelie a fost trimis în judecată de DNA într-un dosar cu prejudiciu de 120 de milioane de lei

Data actualizării: Data publicării:
marian vanghelie
Foto: Marian Vanghelie / Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Acuzațiile aduse de procurorii DNA

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat luni, 11 mai, că a trimis în judecată 31 de inculpați, printre care fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, într-un dosar care vizează achiziții la suprapreț efectuate de compania Economat Sector 5, între anii 2018 și 2020.

Dosarul trimis Tribunalului București pe 5 mai este al doilea dosar care vizează achizițiile la suprapreț derulate de Economat Sector 5.

  • În primul dosar „Economat”, Marian Vanghelie, alături de alți opt inculpați, a fost trimis în judecată la finalul anului 2024. Detalii, aici.  

În acest dosar, Marian Vanghelie este acuzat de constituire de grup infracțional organizat și 26 de acte de complicitate la abuz în serviciu.

Alături de el au mai fost trimiși în judecată, printre alții, Marian-Leonard Petre, fost director general al SC Economat Sector 5, și alți directori din cadrul unor instituții sau companii subordonate Primăriei Sectorului 5:

  • Floricica Carmen Rămulescu, fost director achiziți în SC Economat Sector 5;
  • Georgeta Dabija, fost cenzor SC Economat Sector 5;
  • Marian Lupașcu, fost director Amenejare Edilitară și Salubrizare SA;
  • Loredana Ionela Zidărescu, fostă șefă în cadrl Amenajare Edilitară și Salubrizare SA;
  • Vicențiu-Daniel Antonescu, fost director general la Administrația Domeniului Public Sector 5;
  • Paul-Alexandru Lăzărescu, fost director general la Administrația Piețelelor Sector 5;

În plus, procurorii DNA au trimis în judecată și administratorii unor societăți comerciale.

Acuzațiile aduse de procurorii DNA

În acest dosar, DNA a anchetat modul în care au fost derulate, între 2018 și 2020, achiziții publice de bunuri la suprapreț de către SC Economat Sector 5. 

Prejudiciul indicat de procurori se ridică la 120 de milioane de lei în „dauna Primăriei Sectorului 5, a SC Economat Sector 5 SRL și a altor instituții publice aflate în suordinea autorităților locale din Sectorul 5”.

Produsele vândute la suprapreț companiei SC Economat Sector 5 erau bunuri alimentare sau nealimentare (cum ar fi tarabe pentru piețe), nebulizatoare, obiecte de papetărie, produse de curățenie, cântare comerciale, măști FFP2 și geluri dezinfectante.

Gruparea, potrivit procurorilor, era condusă de Marian Vanghelie. 

„Concret, după achiziționarea bunurilor de la diverși furnizori, societățile controlate de membrii grupului le-ar fi revândut la suprapreț către S.C. Economat Sector 5 S.R.L., atât direct, cât și prin intermediul unor circuite comerciale succesive, în care ar fi fost interpuse societăți controlate de aceleași persoane”, arată procurorii.

Ulterior, SC Economat Sector 5 vindea produsele către alte instituții din subordinea Primăriei Sectorului 5.

Procurorii arată că directorul de atunci, Marian Leonard Petre, le-ar fi cerut unor directori de școli din sector, dar și șefului DGASPC Sector 5 de atunci, să încheie contracte de achiziție cu SC Economat Sector 5 la prețuri supraevaluate.

„În realizarea acestor demersuri, inculpatul Petre Marian-Leonard ar fi inițiat și susținut adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local prin care s-a aprobat ca instituțiile publice și societățile comerciale din subordinea acestuia, precum și unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5, să achiziționeze produsele necesare funcționării sau organizării unor evenimente culturale de la S.C. Economat Sector 5 S.R.L”, mai menționează procurorii.

Doar Marian Vanghelie ar fi obținut aproximativ 100 de milioane de lei în urma acestor achiziții, potrivit DNA.

Comunicatul integral al procurorilor DNA, aici

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ioan Isaiu
1
Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din mai multe seriale și telenovele românești, a murit...
george simion si calin georgescu fac declaratii
2
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
simion aur inquam george calin
3
AUR sesizează Avocatul Poporului după ce Bolojan a repus în Guvern o ordonanță de urgență
CGI-Visualisierung: die Strasse von Hormus, ueber die ein grosser Teil des weltweiten Oels verschifft wird, ist nach dem Angriff der USA und Israel au
4
Iranul a transmis răspunsul său la propunerea americană de a pune capăt războiului, prin...
deputata
5
O deputată a depus jurământul în limba română în Parlamentul de la Budapesta. Lider UDMR...
"Nu venea acasă nici cu 50 de lei". Adelina a spus ce făcea, de fapt, Cristi Chivu cu banii câștigați
Digi Sport
"Nu venea acasă nici cu 50 de lei". Adelina a spus ce făcea, de fapt, Cristi Chivu cu banii câștigați
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Laura Codruța Kovesi
Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă bună
ID32597_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Fost secretar de stat al PSD din Ministerul Agriculturii, urmărit penal de DNA. Ce acuză procurorii
petru-avram captura recorder
„Animalul politic” de la Apele Române a fost condamnat. Petru Avram a trimis utilajele statului pe terenul familiei lui Costel Alexe
548036598_1336426544506117_5680321023253916164_n
Licitații trucate la CJ Sălaj. Acuzațiile oficiale ale procurorilor DNA față de Dinu Iancu Sălăjanu și ceilalți doi șefi
salajanu
Ancheta DNA a generat schimbări la conducerea filialelor PSD Bistrița-Năsăud și PNL Sălaj. Iancu-Sălăjanu s-a „autosuspendat”
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu PSD
Sorin Grindeanu discută cu Kelemen Hunor despre formarea unui Guvern...
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice: „România este ținută...
diana buzoianu
Diana Buzoianu spune în ce condiții ar reveni USR la guvernare: „Nu...
panou guvernul romaniei
Daniel Zamfir spune că România va avea un guvern „săptămâna...
Ultimele știri
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
A început exerciţiul de mobilizare în judeţele Alba şi Hunedoara. Rezerviști chemați la unitățile militare
Moldova va introduce sistem digital de detectare a plagiatului lucrărilor de licență și masterat. Softul este din România
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea are 26 de ani, el 60, iar regulile din căsnicia lor i-au pus pe gânduri pe mulți: "Unii consideră asta...
Cancan
Săndel Bălan, prima reacție după ce NU a fost invitat la nunta Andreei cu Victor Cornea. De unde a pornit TOT...
Fanatik.ro
Mihai Pintilii, la un pas de revenirea la FCSB! Cine stă pe bancă la barajul cu FC Botoșani
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
E gata! Neluțu Varga își caută antrenor la CFR Cluj! Pancu e decis să meargă la Rapid
Adevărul
Vladimir Putin pierde controlul asupra Rusiei: semnal de alarmă din interiorul Kremlinului
Playtech
Ce se întâmplă dacă ții banii cash acasă în perioade de criză. Avertismentul economiștilor pentru români
Digi FM
Ce pensie are Tudorel Stoica, component al legendarei Steaua ’86: „Mi-e şi ruşine!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mbappe a postat un mesaj la 2-0 pentru Barcelona și "ruptura" de fanii lui Real Madrid e TOTALĂ
Pro FM
Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan, marele absent de la nunta grandioasă cu Victor Cornea. Ce mesaj i-a...
Film Now
Din față părea o rochie banală, dar când s-a întors, blițurile au pornit. Kate Hudson și-a pus în valoare...
Adevarul
Primele poduri și viaducte de pe Autostrada Sibiu - Făgăraș au prins formă. Cum a avansat șantierul deschis...
Newsweek
Casa de Pensii, anunț pentru 2.400.000 pensionari. „Banii, transferați”. Când intră pensia, marți, pe card?
Digi FM
20 de imagini de la nunta de poveste a Andreei Bălan. Turn de șampanie, tort superb cu poza mirilor și un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Reacția adorabilă a unui câine când stăpânul lui spune „cuvântul magic”. Imaginile au strâns milioane de...
Film Now
Filmul care conduce box office-ul nord-american, în ciuda lansării a trei noi pelicule importante la Hollywood
UTV
Vezi imaginile de la nunta anului. Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe malul Lacului...