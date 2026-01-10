Live TV

Marinescu, despre conducerile DNA şi DIICOT: Nu se poate vorbi despre un rezultat dinainte cunoscut. Încurajez procurorii să se înscrie

Data publicării:
radu marinescu justitie
Radu Marinescu. Inquam Photos / George Călin

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu afirmă că, din punctul său de vedere, nu poate fi vorba despre negocieri politice în ceea ce priveşte viitorii procurori şefi şi adjuncţi ai DNA şi DIICOT. El a încurajat „orice procuror care are o viziune managerială” să se înscrie la concursul pentru conducerea celor două parchete.

Întrebat la Prima TV dacă au început discuţiile dintre PSD, Guvern şi preşedintele Nicuşor Dan pe tema numirii noilor procurori şefi ai Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICCOT), Radu Marinescu a respins ideea că viitoarele conduceri ale celor două parchete vor fi rezultatul unor negocieri politice, relatează News.ro.

„Este de precizat un lucru care trebuie înţeles foarte riguros şi anume că aceste numiri se vor face strict în conformitate cu dispoziţiile legii. Aşa se desfăşoară lucrurile şi, din perspectiva mea, nu poate fi vorba de o negociere politică aici, ci este vorba doar de respectarea dispoziţiilor legale”, a afirmat ministrul Justiţiei.

Acesta a adăugat că încurajează orice procuror care are o viziune managerială să se înscrie la concursurile organizate în cadrul procedurilor declanşate de către Ministerul Justiţiei.

„Orice procuror care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege consideră că are o viziune managerială şi doreşte să se înscrie în procedură poate să o facă. Eu vă asigur că cel puţin în ce priveşte această procedură şi în ce priveşte Ministerul Justiţiei, nu se poate vorbi despre un rezultat dinainte cunoscut. Se poate vorbi doar despre rigoare, despre respectarea legii şi despre faptul că toate candidaturile care vor fi depuse şi eu încurajez pe toţi procurorii care consideră că pot să asume într-un mod responsabil, într-un mod profesional şi într-un mod care să ajute la dezvoltarea Justiţiei, pot să facă acest lucru, eu îi încurajez să participe la această procedură. Procedura va presupune o selecţie care se face de către Ministerul Justiţiei în cadrul unei comisii, după care se merge pentru un aviz consultativ la Consiliul Superior al Magistraturii, secţia de procurori, după care, bineînţeles, Preşedintele României are ultimul cuvânt în această procedură şi este cel care încuviinţează dacă doreşte propunerea făcută de Ministrul Justiţiei şi atunci aceste persoane îşi vor intra în mandat în momentul în care cei care sunt deja în mandat încetează mandatul respectiv”, a explicat Marinescu.

Potrivit prevederilor legale, dacă preşedintele Nicuşor Dan consideră că o propunere pentru şefia celor două instituţii nu este corespunzătoare viziunii pe care o are cu privire la candidat sau la viziunea managerială a acestuia, şeful statului poate să o respingă în repetate rânduri.

Ministrul subliniază că nu gândeşte că pot să apară blocaje, ci gândeşte „în mod constructiv” în sensul în care, dacă fiecare dintre cei implicaţi în procedurile de desemnare a şefilor de parchete respectă limitele legale ale mandatului pe care îl are, „lucrurile trebuie să conveargă spre o finalitate care să fie în interesul justiţiei şi anume o selecţie a unor procurori care sunt capabili să conducă parchetele într-un mod onest, într-un mod corect, într-un mod care să ajute la realizarea actului de justiţie”.

De asemenea, întrebat dacă este exclus ca actualii procurorii şefi ai DNA sau DIICOT, să rămână în funcţie pentru al doilea mandat, ministrul a răspuns: „Legea nu prevede o astfel de excludere”, subliniind că evaluarea activităţii oricărui candidat este un criteriu de care se ţine cont.

„A exclude cumva verbal, a declara că cineva este binevenit sau nu este binevenit, din punctul meu de vedere, ar reprezenta în exercitarea atribuţiilor noastre ale Ministerului Justiţiei un demers neconform legii. Şi atunci nu pot să spun decât că declanşăm o procedură, orice procuror care îndeplineşte condiţiile legale poate să participe”, a adăugat ministrul.

Ministerul Justiţiei a declanşat procedura de selecţie pentru funcţiile de procuror general şi de adjunct al procurorului general, procuror-şef şi procurori-şefi adjuncţi ai DNA şi procuror-şef şi procurori-şefi adjuncţi ai DIICOT. 9 februarie, ora 12.00 este termenul pentru depunerea canfidaturilor, iar 2 martie este data la care propunerile vor fi trimise de către ministrul Justiţiei către CSM.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta)
1
După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu...
exercitiu-nato-Sea-Shield-24-map
2
Schimbare de comandă în Marea Neagră: România cedează Turciei conducerea grupului naval...
U.S. Coast Guard capturare petrolier marinera
3
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik după...
trump groenlanda
4
În timp ce SUA își îndreaptă atenția spre Groenlanda, Europa are șansa de a transforma o...
Viktor Orban cu figura dezamagita
5
Viktor Orban le spune maghiarilor că sprijinul UE pentru Ucraina înseamnă două pensii în...
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP: "Nu mai puteam lucra în acel mediu!"
Digi Sport
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP: "Nu mai puteam lucra în acel mediu!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sri inquam octav ganea
Nicușor Dan va începe negocierile cu PSD pentru numirile la șefiile serviciilor secrete. Cine este în cărți
igpr intrare
Cristinel Stanciu, director în Poliția Română și fost șef la IPJ Buzău, trimis în judecată pentru acces ilegal la sisteme informatice
ministerul-justitiei_INQUAM_Photos_George_Calin-1536x1024
Ministerul Justiției a declanșat procedura de selecție pentru șefia Parchetului General, a DNA și a DIICOT: care e calendarul
Canabis
Doi bărbați sunt cercetați de DIICOT pentru trafic de droguri, după ce au fost prinși în flagrant cu 3,5 kilograme de canabis
medicina stetoscop carti examen rezidentiat
DNA: Profesori de la Facultatea de Medicină din Galați, trimiși în judecată pentru mită în bani şi bijuterii la examenul de rezidențiat
Recomandările redacţiei
comisia europeana
Reacția economiștilor după ce presa ungară a acuzat Bruxelles-ul că...
Marco Rubio, US secretary of state, from left, US President Donald Trump, and Pete Hegseth, US secretary of defense, during a news conference at the Mar-a-Lago Club in Palm Beach, Florida, US, on Saturday, Jan. 3, 2026. President Nicolas Maduro has been c
Ce a răspuns Trump când a fost întrebat de un reporter dacă l-ar...
ger frig termometru gettyimages
Alertă de ger în peste jumătate de țară. Meteorologii avertizează că...
Avionul apocalipsei. Foto captură video
„Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară...
Ultimele știri
Franța se pregătește să desfășoare 6.000 de militari în Ucraina
Două românce care veneau din Dubai au fost prinse pe aeroportul Otopeni cu bijuterii, ceasuri și bani, în valoare de 3 milioane de euro
Două momente bizare din timpul întâlnirii lui Trump cu giganții petrolieri ai Americii. „Uau, trebuie să văd asta cu ochii mei!”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kate Middleton, declarații rare despre tratamentul ei pentru cancer. Prințesa de Wales a vizitat recent un...
Cancan
Călin Donca, descalificat de la Survivor 2026? 'Mi-ai stricat casa!' Altercație fizică violentă cu Cristi...
Fanatik.ro
Fostul fotbalist român, care a jucat în Liga Campionilor, a ajuns șofer de Bolt. Fanii deja s-au obișnuit să...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Cum arată iubitele piloților de Formula 1. Frumusețile care stau alături de campionul Lando Norris...
Adevărul
Povestea cumplită a celui mai mare dezastru feroviar din istoria României. Aproape o mie de oameni au murit...
Playtech
Pe ce dată pică Paștele în 2026. Ce zile libere au elevii și angajații
Digi FM
A vrut să înceapă 2026 mai frumoasă, dar și-a lăsat fiica orfană. O influenceriță de 38 de ani a murit după o...
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina a dat lovitura în România
Pro FM
"A picat internetul". Antonia, în costum de baie în Maldive, după operațiile complicate prin care a trecut...
Film Now
Jennifer Lawrence preferă să filmeze scenele intime cu actori pe care nu îi cunoaște: „E mult mai simplu să...
Adevarul
Categoria profesională rămasă fără jumătate din venituri. „I-am spus tehnicianului că nu-i mai pot da 7.000...
Newsweek
Casa de Pensii refuză creșterea punctajelor cu 50% pentru pensionarii cu grupe. Înalta Curte: E obligatorie
Digi FM
Ce experiență a avut Mihai Albu după ce a ales să meargă la munte cu trenul, nu cu mașina: „Am scăpat de...
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Sarah Jessica Parker, o mamă emoționată. Fiul ei a susținut-o la Golden Eve, unde a fost onorată cu premiul...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...