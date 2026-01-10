Marinescu, despre „referendumul” anunțat de Nicușor Dan în justiție: „Mi-e foarte greu să spun că ar fi ceva în afara legii”

Ministrul Justiţiei Radu Marinescu spune că preşedintele Nicuşor Dan are „toată îndreptăţirea” să cunoască problemele din sistemul de justiție și că declanşarea unui referendum intern în rândurile magistraţilor nu poate fi catalogată drept o încălcare a Constituţiei. „Simpla utilizare a termenului referendum nu mă poate conduce la concluzia că acolo ar fi ceva în neregulă”, a spus Radu Marinescu.

„Am văzut că domnul preşedinte are o preocupare pentru a cunoaşte problemele din justiţie şi cred că este o preocupare legitimă până la urmă, pentru că preşedintele are cea mai mare reprezentativitate. Preşedintele, până la urmă, este o persoană care a trebuit să cunoască toate problemele societăţii, din toate sferele sociale şi inclusiv din sfera publică. Deci atâta timp cât doreşte să cunoască problemele din magistratură, cred că are toată îndreptăţirea să o facă”, a spus ministrul la Prima TV, citat de News.ro.

„Am spus că preşedintele, din punctul meu de vedere, are dreptul să cunoască problemele dintr-un sistem public. Cum anume o face, trebuie întotdeauna să asigure respectarea legii. Domnul preşedinte a vorbit de un referendum. Nu a explicitat cum anume se va desfăşura, nu a spus care sunt instrumentele, cadrul în care se va realiza o astfel de consultare, aşa încât doar pe baza unui cuvânt, mie mi-e foarte greu să spun că ar fi ceva în afara legii. Rămâne să vedem concret cum va dori să facă acest lucru şi la momentul la care va prezenta şi mecanismul concret prin care face această consultare, vom vedea şi pe ce anume se bazează, cum se desfăşoară”, a continuat el.

„Consultarea unui sistem, pentru a vedea care-i sunt punctele de vedere, poate să fie făcută de către orice reprezentant, actor public, mai ales preşedintele care, repet, are cea mai mare reprezentativitate. Dacă nu încalcă independenţa justiţiei, dacă nu afectează nişte principii sau nişte reguli instituţionale, atunci nu văd de ce ar fi o problemă”, a mai spus ministrul.

Întrebat dacă vede un motiv de suspendare în ce a făcut preşedintele până acum, ministrul a răspuns: „Deocamdată preşedintele nu a spus decât că vrea să consulte nişte persoane. A invitat nişte magistraţi să-i expună nişte puncte de vedere şi a anunţat că va face o consultare sau un referendum. Nu a prezentat o formulă de acţiune care să poată să fie cuantificată în raport cu nişte texte legale concrete ca fiind neconformă”.

„Sigur, ce face opoziţia sau ce face orice fel de actor politic e treaba dânşilor. Dar atâta timp cât m-aţi întrebat, simpla utilizare a termenului referendum sau consultare nu mă poate conduce la concluzia că acolo ar fi ceva în neregulă. Pe de altă parte, trebuie să vă semnalez, tocmai pentru rigoarea discuţiei noastre, că o consultare a corpului profesional al magistraţilor există în momentul de faţă prevăzută în lege şi ea se face la iniţiativa CSM, prin adunările generale care sunt convocate la nivelul Parchetelor şi instanţelor de judecată şi acolo se transmit întrebările la care sunt chemaţi să răspundă judecătorii şi procurorii şi aceştia răspund şi comunică către CSM. Deci există în lege un astfel de mecanism de consultare în momentul de faţă reglementat ca atare. Şi cred că CSM-ul a şi exercitat, pentru că a consultat magistraţii şi sunt răspunsuri foarte interesante acolo”, a mai spus Marinescu.

