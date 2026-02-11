Marinescu, după noua amânare a deciziei CCR pe pensiile speciale: Fiecare termen într-o procedură judiciară trebuie justificat

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a spus miercuri, după a cincea amânare la CCR pe legea pensiilor magistraţilor, că nu există un timp predefinit pentru realizarea actului de justiţie, dar că fiecare termen într-o procedură judiciară trebuie justificat.

„Din perspectiva strict a competenţelor mele, ca ministru al Justiţiei, şi la întrebarea ce a făcut guvernul, ce a făcut coaliţia de guvernare, răspunsul este evident. Acest obiectiv din programul de guvernare a fost metamofozat într-un proiect de lege la care Ministrul Justiţiei a contribuit ca şi coiniţiator, a fost adoptat în şedinţa de guvern, apoi, prin mecanismul asumării răspunderii, a devenit lege în Parlament. În momentul de faţă, chestiunea este în afara sferei justiţiei, fie că o vedem din perspectivă administrativă executive, prin Ministerul Justiţiei, fie că o vedem din perspectivă judiciară, în sfera instanţelor de judecată, întrucât Curtea Constituţională a României este un organism independent”, a spus ministrul Justiţiei la Antena 3, potrivit News.ro.

„Nu există un timp predefinit pentru realizarea actului de justiţie. În egală măsură, însă, există o responsabilitate pentru timpul alocat. Asta înseamnă că fiecare termen într-o procedură judiciară trebuie justificat, trebuie să reflecte o anumită activitate şi să asigure o anumită perspectivă. Înţeleg că astăzi s-ar fi amânat. Înţeleg, pentru că eu nu sunt membru al Curţii Constituţionale, nu particip acolo la şedinţe” a mai spus Marinescu.

Despre o sesizare a Curţii Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), ministrul a subliniat că acesta „este un instrument de apărare”.

„CCR-ul are două posibilităţi,să aprecieze că este efectiv o necesitate de consultare prin întrebarea preliminară a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, pentru a dezlega o problemă reală de compatibilitate între norme naţionale şi norme europene şi atunci, dacă sesizează, este o durată a procedurilor acolo”, a mai spus ministrul.

Radu Marinescu a mai afirmat că, pentru a aprecia dacă este justificată o sesizare a unei instanţe europene, trebuie să ai în faţă cererea, solicitarea pentru sesizare şi să vezi care sunt argumentele.

„Eu nu cunosc această solicitare şi atunci nu pot să vă răspund dacă e necesară sau nu sesizarea Curţii de Justiţie a UE”, a adăugat el.

CCR a amânat, miercuri, pentru a cincea oară, o decizie referitoare la reforma pensiilor magistraţilor, stabilind un nou termen pentru 18 februarie.

CCR a motivat decizia amânării prin cererea de întrerupere a deliberărilor pentru studierea documentelor depuse de autorul sesizării, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în data de 10 februarie 2026.

În aceste documente, ICCJ solicită CCR să sesizeze Curtea europeană de Justiţie, considerând că legea pensiilor de serviciu ar trata „discriminatoriu” magistraţii în raport cu alţi beneficiari de astfel de pensii şi ar „reduce sub nivelul adecvat siguranţa financiară a judecătorilor”.

Editor : M.B.