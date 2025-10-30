Mercenarul Horațiu Potra, acuzat de complot pentru o lovitură de stat în România și reținut în Dubai, vrea să se întoarcă în România fără să aștepte extrădarea. Potrivit avocatei acestuia, va veni în țară foarte curând. Ministrul justiției, Radu Marinescu, a spus la Digi24 că instituția pe care o conduce nu a fost informată oficial despre acest lucru.

„În primul rând, sub rezerva de a se confirma aceste aceste alegații pe care le-am văzut și eu în media, precizez că n-am fost informați oficial cu privire la o poziție procesuală a domnului Potra, dar - sub rezerva de a se confirma aceste informații - faptul că se renunță la eventuale opoziții față de extrădare și se adoptă o atitudine de conformare față de solicitarea României de extrădare a acestor persoane, reduce semnificativ timpul acordat procedurii și astfel putem să avem aceste persoane - repet, dacă toate trei optează în sensul amintit - le putem avea mai repede în fața juridicției din România”, a spus ministrul.

Întrebat când au discutat autoritățile din România cu cele din Emiratele Arabe Unite despre dosarul Potra, Marinescu a răspuns: „Suntem în contact cu autoritățile din Emirate, avem o bună cooperare cu autoritățile din Emirate, suntem diligenți în a face tot ceea ce ține de statul român pentru parcurgerea optimă a acestor proceduri. Sunt arestați, procedura este în desfășurare și suntem optimiști în privința finalității”.

Întrebat ce se va întâmpla după ce Potra, fiul și nepotul său ajung în țară, ministrul a spus: „Preocuparea noastră, a Ministerului de Justiție, este ca împreună cu toate instituțiile și autoritățile implicate, să ne asigurăm că actul de justiție se desfășoară, cu garanțiile statului de drept, și că are o finalitate care constă în tragerea răspundere a celor responsabili sau exonerarea celor care nu au săvârșit o faptă penală. Domnul Potra și cei împreună cu dânsul se vor înfățișa în fața justiției. Sunt acuzații formulate împotriva dumnealor și le cunoașteți foarte bine. Una dintre cauze este trimisă în judecată, astfel încât își va urma cursul și se va stabili care este adevărul judiciar. Ne interesează ca justiția să fie realizată corect, obiectiv și cu celeritate”.

Editor : M.B.