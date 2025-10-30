Live TV

Exclusiv Marinescu: „Nu avem informații că astăzi ar urma să sosească Horațiu Potra în România”. Procedura ar putea dura câteva luni

Data publicării:
Ministrul Justiției, Radu Marinescu.
Ministrul Justiției, Radu Marinescu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministerul Justiției nu are informații că mercenarul Horațiu Potra ar urma să fie extrădat astăzi din Dubai și adus în România, a spus la Digi24 ministrul Radu Marinescu. El adaugă că procedurile ar putea dura câteva luni. Declarația vine după ce Igor Pivak, șeful Societății Ruse pentru Orientul Mijlociu, care încearcă să-l ajute pe Horațiu Potra, a spus că încercarea de a opri extrădarea pare să eșueze și că mercenarul ar fi adus azi în țară, potrivit unei investigații The Guardian.

„Noi nu avem informații potrivit cărora astăzi ar urma să sosească Horațiu Potra în România. Informațiile pe care le avem au fost prezentate publicului și acestea sunt că cele trei persoane care sunt căutate de autoritățile din România sunt reținute și urmează a fi prezentate la instanța de judecată pentru a se parcurge etapa procedurală și substanțială a extrădării”, a spus Marinescu.

„Am observat și eu ceea ce se prezintă într-o anchetă jurnalistică. Nu doresc să să comentez. Ceea ce pot să vă spun, însă, este că până în momentul de față avem o foarte bună cooperare cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite. Am prezentat toate aspectele de fond și de formă care privesc solicitarea noastră de extrădare. Noi suntem conștienți de faptul că se parcurge o procedură, pentru că aceasta este specifică extrădării, și așteptăm să vedem ce vor hotărî autoritățile din Emirate”, a adăugat ministrul.

„Vă pot spune că au existat mai multe contacte și comunicări și la nivel înalt, și la nivel tehnic. Există și o o acțiune comună pentru a finaliza un tratat, o convenție cu privire la cooperarea judiciară. Avem contacte foarte bune cu autoritățile din Emirate”, a mai spus el.

Marinescu nu a vrut să comenteze investigația The Guardian, potrivit căreia Rusia încearcă să blocheze extrădarea lui Potra.

„Orice anchetă jurnalistică are sursele ei, are metodele sale, prezintă anumite opinii. Eu nu vreau să le comentez. Nu știu cine sunt acele persoane care, în fine, se bagă în seamă cu tot felul de intervenții pentru sau împotriva lui Potra. Ce pot să vă spun este că noi tratăm cu foarte multă seriozitate această chestiune, că procedura se desfășoară în continuare și în momentul în care vom avea elemente concrete și certe vor fi prezentate publicului”, a spus el.

Marinescu a spus că procedura de extrădare ar putea dura câteva luni.

„Ceea ce ni s-a comunicat este că urmează să se stabilească un termen de către instanța de acolo și când vom avea certitudinea acelui termen vom fi anunțați. De aceea, sub nicio formă nu pot confirma aceste susțineri cu privire la o sosirea astăzi a domnului Potra în România, cu excepția ipotezei în care Emiratele Arabe Unite decid pentru o expulzare și nu extrădare a persoanelor respective. Dar noi nu avem astfel de informații până în momentul de față la Ministerul Justiției. Ni s-a comunicat că această procedură ar putea să dureze câteva luni și în momentul în care se va stabili un termen la instanța de judecată Vom fi și noi informați”, a mai spus Marinescu.

Potrivit The Guardian, Rusia depune eforturi pentru a opri extrădarea din Dubai a lui Horațiu Potra, acuzat de complot la o lovitură de stat în România. Persoane apropiate de Kremlin încearcă să intervină pentru a-l elibera înainte de a fi trimis în țară.

Efortul de a-i bloca extrădarea este condus de Igor Spivak, șeful Societății Ruse pentru Orientul Mijlociu, o organizație cu legături strânse cu Ministerul de Externe al Rusiei, și de Igor Kalinin, un cetățean moldovean fugit la Moscova, care recrutează moldoveni pentru a lupta în Ucraina alături de forțele ruse.

„În prezent încercăm să oprim extrădarea lui Potra”, a spus Spivak într-un interviu telefonic acordat luni. „Avem multă experiență și mulți oameni lucrează pentru a-l elibera”, a adăugat el, precizând că a angajat „un grup de avocați foarte reputați” în Emiratele Arabe Unite care lucrează la obținerea eliberării lui Potra și că intenționează să meargă personal la Dubai.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ștefania Szabo
1
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
2
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
soldati americani mihail kogalniceanu
3
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
Moment de reculegere la Spitalul Județean Buzău, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.
4
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai...
Nicusor dan da declaratii unui cameraman pe pista, avion militar in spate
5
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din...
Interzis de Patriarhie, Gigi Becali l-a descris în 6 cuvinte pe Patriarhul Daniel, după ce l-a văzut la sfințirea Catedralei
Digi Sport
Interzis de Patriarhie, Gigi Becali l-a descris în 6 cuvinte pe Patriarhul Daniel, după ce l-a văzut la sfințirea Catedralei
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
alexandru rogobete
La 10 ani de la Colectiv, România nu are niciun pat de mari arși...
COLECTIV_10_ANI_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan a depus o coroană de flori la fostul club Colectiv, în...
d trump saluta de pe scara air force one
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane...
alexandru rafila la palatul victoria
Rafila, despre acuzațiile lui Ciucu privind o înțelegere PSD - AUR...
Ultimele știri
Studiu ASE: Tichetele de valoare au generat peste 1,4% din PIB în 2024 și au susținut peste 213.000 de locuri de muncă
Șeful Pentagonului publică imagini cu cel mai nou atac al SUA asupra unei ambarcațiuni, în Pacific. Patru oameni au fost uciși
Val global de concedieri: marile corporaţii renunță la mii de angajaţi pe fondul investiţiilor în inteligenţa artificială
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Horațiu Potra
Cum încearcă Rusia să blocheze extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai. Investigație The Guardian
Nord,Stream,1,And,2,Pipeline,3d,Rendering
Un tribunal din Bologna ordonă extrădarea în Germania a suspectului ucrainean în cazul exploziei conductei Nord Stream
Ministrul Justiției, Radu Marinescu.
Ce spune ministrul Justiției despre un referendum privind pensiile speciale, după decizia CCR. „Trebuie să găsim cea mai bună soluție”
radu marinescu pe holul guvernului
Ministrul Justiţiei, după decizia CCR: Mă preocupă să văd argumentele pentru a şti ce e de făcut în atingerea echilibrului social
Ministrul Justiției, Radu Marinescu
Radu Marinescu, despre decizia Curții Constituționale privind pensiile magistraților: Legitimitatea Guvernului nu depinde de CCR
Partenerii noștri
Pe Roz
O fată dată dispărută în adolescență s-a logodit cu polițistul care a căutat-o: “Cineva a spus că e eroul...
Cancan
Primele rezultate ale necropsiei Ștefaniei Szabo. Ce au descoperit medicii legiști
Fanatik.ro
Ce avere are, de fapt, Florin Tănase: „A intrat puternic în afaceri! Dar a greșit că a dat în Giovanni Becali”
editiadedimineata.ro
O teorie psihologică celebră, pusă sub semnul întrebării: educația nu încetinește îmbătrânirea creierului
Fanatik.ro
Cum a reacţionat Patriarhia Română după donaţia uriaşă a lui Gigi Becali pentru construirea Catedralei...
Adevărul
Putin pierde cel mai bizar război din ultimii 150 de ani. Focul s-a întors în Rusia
Playtech
Ce trebuie să știi despre asigurarea locuinței: cum poți evita pierderea totală în caz de explozie, furtună...
Digi FM
Ce este "arma apocalipsei", pericolul care poate veni din Rusia. Putin a anunțat un test reușit cu Poseidon
Digi Sport
Ultrașii lui Inter au revenit pe stadion după șase luni și au arătat imediat ce cred despre Cristi Chivu...
Pro FM
Cum arată Natalia Oreiro în 2025. Artista îmbină perfect cariera cu viața de familie: „Să fiu mama ta e cel...
Film Now
Trei divorțuri, o aventură și o iubire adevărată pentru Kelsey Grammer. Cum și-a cunoscut actuala soție, care...
Adevarul
Mihai Găinușă: „Cei bolnavi, care nu plătesc CASS, vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”
Newsweek
Ce perioade din concediul maternal sunt necontributive la pensie? Aceste mame pierd 180 lei
Digi FM
Noi detalii în cazul morții Ștefaniei Szabo. Medicul și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a...
Digi World
Ce efecte negative pot avea îndulcitorii din băuturile dietetice. Nu sunt neapărat o alternativă mai...
Digi Animal World
Reacția unui papagal atunci când stăpâna sa taie un tort în formă de pasăre: „E incredibil. Sigur e făcut cu...
Film Now
Keith Urban a trecut deja peste despărțirea de Nicole Kidman. „Nu se întâlnește cu cineva anume, dar este...
UTV
Celia s-a trezit cu 40.000 de euro pe card peste noapte. „Exact ca în filme, am zis că e o eroare”