Marinescu: România „are instrumente” pentru a-i aduce înapoi în țară pe frații Tate, dacă nu se întorc singuri

România „are instrumente” pentru a-i aduce înapoi în țară pe frații Tate, în cazul în care aceștia nu revin în România pentru a se prezenta la poliție, așa cum cere măsura controlului judiciar, a spus ministul Justiției, Radu Marinescu, la Digi24. El a adăugat, la emisiunea Studio Politic, că nu are informații că ar fi existat presiuni pentru a permite plecarea din țară a celor doi frați, cercetați pentru viol și trafic de persoane.

„Ministrul Justiției nu comentează aprecierea concretă pe care un magistrat o face asupra dosarului pe care îl instrumentează și nu comentează speculațiile pe care le face pe diverse canale de comunicare un inculpat într-un dosar penal. Totuși, ascultând ce a spus dumnealui, am remarcat că a anunțat că intenționează să se întoarcă în România. Ceea ce din punct de vedere al interesului procesual al dumnealui ar fi foarte bine. Dacă nu o face, există consecințe severe care pot antrena libertatea personală”, a spus ministrul.

„Pe de altă parte, prevenția într-o cauza penală nu rămâne la aceeași intensitate a măsurilor, existând o serie de criterii științifice - ea e modificată în raport cu evoluția datelor concrete a cauzelo. E o apreciere făcută exclusiv de magistrat”, a adăugat el.

Întrebat dacă justiția are argumente că frații Tate se vor întoarce în România, Marinescu a răspuns: „Cazul fraților Tate a atras opinia publică. Însă există foarte multe cazuri în care controlul judiciar are sau nu are această obligație a limitei teritoriale. În contextul în care eu personal și Ministerul Justiției nu are cunoștință de o solicitare oficială sau de presiune sau orice alt fel de demers din partea autorităților din alte state cu privire la situația juridică a fraților Tate, aprecierea mea e că magistratul de caz a făcut o evaluare a cauzei și a dispus în consecință. Sunt niște cauze care sunt de o anumită durată. Aprecierea trebuie să o facă magistratul de caz. Însă România are instrumentele de a-i aduce în jurisdicția sa. Există intrumente de cooperare cu SUA, avem acorduri, avem o procedură de cooperare în curs. Avem resursele juridice necesare pentru a-i aduce să răspundă în fața legii”, a spus ministrul.

Întrebat în legătură cu vefiricările solicitate în acest caz, după ce USR a cerut ca Inspecția Judiciară să verifice cum au fost lăsați cei doi frați să plece din țară, Marinescu a spus: „Inspecția judiciară funcționează în cadrul CSM. Nu e subordonat Ministerului Justiției. E foarte bine că se fac verificări, că se verifică condițiile de respectare a legii în ce privește înlăturarea unei obligații din conținutul acestui control judiciar. Frații Tate au cerut să fie ridicat cu totul controlul judiciar, ceea ce ni s-a acceptat. Dacă Inspecția Judiciară ajunge la concluzia că s-a încălcat legea cu rea credință, cu gravă neglijență și stabilește responsabilitatea unui magistrat, atunci aceste lucruri vor fi analizate în condițiile tipice de procedură. Există în legea românească norme concrete care pot duce la stabilirea răspunderii unui magistrat”, a adăugat ministrul.

