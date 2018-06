Mărturia unui dintre patronii Colectiv: Am rămas uimit, nu știam de artificii

Paul Gancea, unul dintre patronii clubului Colectiv, a declarat luni, în timpul audierilor de la Tribunalul Bucureşti, că a rămas "uimit" când a aflat de la un barman că incendiul din seara zilei 30 octombrie 2015 a izbucnit de la artificii, deoarece nu a ştia că se va desfăşura un joc pirotehnic.

În declaraţia dată în instanţă, Paul Gancea a explicat că în clubul Colectiv aveau loc evenimente muzicale, lansări de videoclipuri, spectacole, evenimente de firmă, lansări de produse, însă a precizat că, de la venirea lui în societatea care administra clubul, în niciunul dintre aceste evenimente nu a fost folosit "foc deschis"."La unul din evenimentele de care m-am ocupat - lansare a unui produs, organizatorul a dorit să se folosească foc deschis. Am interzis categoric acest lucru. Decizia de a nu se folosi focul deschis în club era luată anterior venirii mele în societate, iar refuzul meu nu a fost motivat de această decizie, ci pentru că mi-am dat seama că utilizarea focului deschis într-un spaţiu închis poate avea urmări nedorite", a spus Gancea, citat de Agerpres El a precizat că nu ştia amănunte despre organizarea evenimentului din seara zilei de 30 octombrie 2015 şi nici că se va desfăşura un joc pirotehnic."Spaţiul clubului se închiria în două feluri. Prima modalitate - se închiria tot spaţiul, inclusiv barul, iar de la noi rămânea managerul de locaţie. A doua variantă - se închiria spaţiul, mai puţin barul, iar din partea noastră rămânea managerul de locaţie şi barmanii, care se ocupau strict de bar. De spectacol urma să se ocupe organizatorul. Cred că nu intra în atribuţiile noastre de a desemna o persoană care să deschidă uşa în cazul unui incendiu, această particularitate revenind tuturor angajaţilor în cazul în care evenimentul era organizat de SC Colectiv Club SRL. În seara de 30 octombrie 2015, nu ştiu ce fel de contract s-a semnat şi nici nu cunoşteam organizatorul. De aceste aspecte se ocupau Alin Anastasescu şi Costin Mincu. În ziua respectivă, nu ştiu nici ce tip de contract a semnat organizatorul împreună cu colaboratorii săi cu firma Golden Ideas Fireworks Artists SRL. Nimeni nu m-a anunţat în seara respectivă că în cadrul evenimentului se va desfăşura un joc pirotehnic. Dacă cineva m-ar fi anunţat, aş fi interzis categoric acest lucru, aşa cum făcusem cu o săptămână înainte", a mai spus Paul Gancea.El a relatat judecătorilor că nu se afla în club când a izbucnit incendiul, fiind anunţat de un coleg de birou, însă a plecat spre club pentru a acorda ajutor."În ziua de 30 octombrie 2015, nu am intrat în club. În jurul orei 22,20, am plecat de la biroul meu direct spre casă. La cinci minute după ce am ajuns acasă, am primit un telefon de la un coleg de birou, care mi-a spus că este un incendiu în clubul Colectiv. L-am sunat pe Alin Anastasescu să îl întreb dacă este acolo şi dacă ştie despre ce este vorba, acesta spunând că nu este acolo şi că va veni cât de repede poate. După ce am terminat convorbirea cu el, am sunat la 112, pentru a anunţa incendiul, iar operatorul mi-a spus că se ştia despre acest lucru. Când am ajuns în Piaţa Bucur, m-am îndreptat spre intrarea clubului, unde l-am văzut pe Victor Dobre, unul dintre barmanii angajaţi la Colectiv, care era foarte speriat şi panicat de ceea ce se întâmplase. L-am întrebat cum se simte, dacă are nevoie de ajutor şi dacă ştie din ce cauză a izbucnit incendiul. Acesta mi-a răspuns că de la artificii, moment în care am rămas uimit, pentru că nu ştiam despre ce artificii vorbeşte", a declarat Gancea.În continuare, el a relatat că a încercat să ofere primul ajutor victimelor şi i-a ajutat pe pompieri să găsească un panou electric, spunând că regretă ce s-a întâmplat."M-am dus spre intrarea în club, unde am oferit primul ajutor şi am încercat să fac cât de mult am putut. La un moment dat, l-am întrebat pe unul dintre pompieri dacă mai este cineva înăuntru şi dacă a verificat biroul clubului. Acesta mi-a spus că nu ştie dacă mai este cineva înăuntru, dar pot să-i arăt direcţia către birou. Am traversat clubul până la scările care urcau spre birou, moment în care pompierul mi-a făcut semn să ies afară. Am ieşit afară şi am încercat să mă fac util. Un echipaj de pompieri a tras un furtun până la club. Probabil că şeful de echipă a întrebat dacă cineva a oprit curentul electric. Unul dintre colegii lui a spus că nu ştie, moment în care le-am explicat unde este panoul electric. După câteva secunde, pompierul căruia i-am explicat s-a întors şi mi-a spus că nu îl găseşte şi am intrat în club să-i arăt. Am intrat până la marginea barului, unde se afla panoul electric. Apoi unul dintre pompieri m-a scos afară, după oprirea curentului. După acest moment, autorităţile au blocat accesul de intrare în club, evacuând incinta. Regret cele întâmplate în seara tragicului accident", a mai spus Paul Gancea.Separat de audierile de la Tribunalul Bucureşti, procurorii Parchetului General au decis luni să extindă cercetările în dosarul Colectiv cu privire la condiţiile în care autorităţile au acordat asistenţa medicală victimelor în spitalele din România.Extinderea cercetărilor are loc după ce părinţi şi victime au depus plângeri penale la Parchetul General în legătură cu modul în care autorităţile au intervenit după incendiu.În dosarul Colectiv au fost trimişi în judecată patronii clubului Colectiv - Alin George Anastasescu, Paul Gancea şi Costin Mincu; Daniela Niţă - patroana firmei de artificii SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL, Cristian Niţă (director) şi Viorel Zaharia (pirotehnist), precum şi persoanele juridice SC Colectiv Club SRL şi SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL.De asemenea, au fost trimişi în judecată fostul primar al sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, trei angajaţi din cadrul primăriei: Aurelia Iofciu - şef al Serviciului autorizări comerciale, Larisa Luminiţa Ganea - consilier superior, Ramona Sandra Moţoc - referent superior, ambele în cadrul aceluiaşi serviciu, dar şi pompierii Antonina Radu şi George Petrică Matei.