Mărturii în procesul #Colectiv. Adrian Despot: "Peste mine s-a făcut mormanul de oameni. Am fost inspirat să-mi pun bluza pe nas"

O nouă zi de audieri în procesul Colectiv. Adrian Despot a fost și el audiat joi la Tribunalul București. Audierile au loc în cadrul procesului în care sunt judecaţi patronii clubului Colectiv şi fostul primar Cristian Popescu Piedone

Adrian Despot se numără printre supraviețuitorii Colectiv. Cântărețul urma să urce pe scenă în noaptea tragediei alături de trupa Goodbye to Gravity.

"Eram prieten cu membrii trupei Goodbye to Gravity, urma să cânt în acea seară o melodie cu ei, chiar fusesem la repetiții. Anterior, mai asistasem la concerte ale formației tot în clubul Colectiv. Nu-mi aduc aminte dacă la Colectiv am mai asistat la efecte pirotehnice. Știam că urmează să fie folosite și artificii în cadrul evenimentului. Eu eram cu prietenul meu Cezar Popescu într-o zonă de lângă scenă, amenajată pentru cei ce urmau să participe la concert, iar la un moment dat am sesizat că se făcuse liniște și am sesizat o suprafață suficient de mare a tavanului cuprinsă de foc. În momentul respectiv nu am observat ceva care să-mi atragă atenția la stâlpi și tavan, erau bureți și pe stâlpi, și pe tavan, material care de obicei se folosește teoretic la antifonare. În opinia mea, acești bureți absorb. Nu am văzut în club extinctoare și, sincer, nici nu ne uitam după ele. Nu-mi aduc aminte să fi văzut vreo săgeată care să fi indicat vreo ieșire de urgență," a declarat Adrian Despot.

"Peste mine s-a făcut mormanul de oameni"

"După ce am văzut tavanul arzând, am luat haina și am plecat spre ieșire. La ieșire, piciorul mi-a fost prins în ambuscadă. Au venit oameni din spate, am fost împins și am căzut. Am avut noroc să am contact cu solul. Peste mine s-a făcut mormanul de oameni. Am fost inspirat să-mi pun bluza pe nas pentru că am simțit fumul. La un moment dat, presiunea de corpuri de deasupra mea a fost tot mai mică, suficient de mică încât să pot să-mi scot piciorul și să ies din club, m-am ridicat și am plecat pe propriile forțe. După ce am ieșit, am intrat în club în zona ușii, pentru că în continuare acolo erau oameni prinși ca într-o ambuscadă. Am ajutat la ieșirea lor de acolo, după care, când nimeni nu mai era în container, am intrat și mi-am recuperat vesta și telefonul," a adăugat Despot.

Inculpații și acuzațiile din procesul Colectiv

În dosarul 'Colectiv' au fost trimişi în judecată patronii clubului - Alin George Anastasescu, Paul Gancea şi Costin Mincu; Daniela Niţă - patroana firmei de artificii SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL, Cristian Niţă (director) şi Viorel Zaharia (pirotehnist), precum şi persoanele juridice SC Colectiv Club SRL şi SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL.

De asemenea, au fost trimişi în judecată fostul primar al sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, trei angajaţi din cadrul primăriei: Aurelia Iofciu - şef al Serviciului autorizări comerciale, Larisa Luminiţa Ganea - consilier superior, Ramona Sandra Moţoc - referent superior, ambele în cadrul aceluiaşi serviciu, dar şi pompierii Antonina Radu şi George Petrică Matei.

În rechizitoriul întocmit de Parchetul General se arată că patronii de la Colectiv „au încurajat şi permis accesul unui număr de persoane mult peste limita admisă a clubului, în condiţiile în care spaţiul nu era prevăzut cu mai multe căi de evacuare în caz de urgenţă, precum şi desfăşurarea unui spectacol pirotehnic (foc de artificii) în incinta acoperită a clubului situat pe strada Tăbăcarilor nr. 7, sector 4, în condiţiile amenajărilor interioare improprii unor astfel de activităţi, caracterizate prin existenţa unor materiale uşor inflamabile, montate cu încălcarea dispoziţiilor legale şi pentru evitarea costurilor suplimentare (obiecte de decor şi pentru izolare fonică pe stâlpii de susţinere, pereţi şi tavan, spumă poliuretanică neignifugată), cu consecinţa producerii unui incendiu în seara de 30.10.2015”.

