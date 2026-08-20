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Mașini personale, trecute drept vehicule de serviciu pentru parcare gratuită. Doi foști comisari-șefi din Bihor, trimiși în judecată

Data publicării:
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Foto cu caracter ilustrativ: Octav Ganea/Inquam Photos
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Din articol
Numerele mașinilor personale, introduse în documentele oficiale Mecanismul ar fi fost folosit în repetate rânduri

Doi foști comisari-șefi din Bihor au fost trimiși în judecată după ce ar fi recurs la documente oficiale falsificate pentru a obține parcări gratuite pentru autoturisme personale ale unor polițiști și ale rudelor acestora. Prejudiciul estimat de procurori se ridică la 58.400 de lei, relatează News.ro.

Informațiile au fost transmise joi, printr-un comunicat, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor. Rechizitoriul a fost întocmit la 19 august 2026, iar dosarul a fost trimis spre judecare la Judecătoria Oradea.

Potrivit anchetatorilor, cei doi inculpați ar fi acționat în perioada 2023-2024 pentru a obține gratuități la parcare pentru mai multe autoturisme. Unele dintre vehiculele prezentate autorității locale drept mașini de serviciu ar fi fost, în realitate, autoturisme personale ale unor polițiști sau ale membrilor familiilor acestora.

Numerele mașinilor personale, introduse în documentele oficiale

Pentru susținerea solicitărilor adresate Primăriei Oradea ar fi fost întocmite și folosite mai multe înscrisuri oficiale false.

În trei anexe transmise municipalității ar fi fost introduse, alături de numerele de înmatriculare ale autovehiculelor de serviciu, și numerele unor mașini personale.

Potrivit Parchetului, documentele ar fi fost trimise împreună cu adrese care purtau semnătura inspectorului-șef al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, creând astfel aparența că demersul era legal.

Mecanismul ar fi fost folosit în repetate rânduri

Procurorii susțin că mecanismul ar fi fost repetat de mai multe ori în 2023 și 2024. Reprezentanții Primăriei Oradea ar fi fost astfel determinați să acorde gratuități pentru vehicule care nu îndeplineau condițiile necesare.

Prejudiciul estimat în dosar este de 58.400 de lei și reprezintă contravaloarea abonamentelor lunare de parcare pe care municipalitatea nu le-ar fi încasat.

Conform rechizitoriului, Suciu Sebastian-Marius ar fi întocmit, falsificat și folosit documentele depuse la Primăria Oradea.

Tărău Alin-Nicuşor ar fi determinat aceste acțiuni și ar fi contribuit la transmiterea documentelor. În cazul său, procurorii au reținut și infracțiunile de instigare la fals intelectual și uz de fals.

Dosarul va fi judecat de Judecătoria Oradea.

Editor : Ș.A.

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