Măsuri asigurătorii asupra unor bunuri de aproape 100 de milioane de lei, în cadrul Operaţiunii „Jupiter”

Data publicării:
politia
Operațiunea „Jupiter” continuă în mai multe județe. Foto: Poliția Română
Din articol
Bijuterii confiscate Arme găsite la percheziții „Un semnal foarte clar”

Poliţiştii şi procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra unor bunuri/sume de bani în valoare de 99.353.000 de lei, pentru recuperarea prejudiciului cauzat în dosarele penale instrumentate de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice (DICE) în cadrul operaţiunii „Jupiter”.

„Totodată, au fost indisponibilizate alte bunuri, a căror valoare pe piaţa ilegală este de circa 20.000.000 de lei, constând în principal în 629.400 de ţigarete de contrabandă, 2.100 de litri de alcool şi peste 40.000 de bucăţi de parfumuri contrafăcute”, a declarat, luni, directorul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice (DICE), Aurel Dobre, referitor la rezultatele operaţiunii „Jupiter IV”, potrivit Agerpres.

În cadrul acţiunilor organizate în cele cinci zile, la nivel naţional, au fost puse în aplicare 978 de mandate de percheziţie domiciliară şi 415 mandate de aducere.

Potrivit oficialului Poliţiei, în urma activităţilor desfăşurate, care au vizat 440 de suspecţi, au fost dispuse măsuri preventive faţă de 144 de persoane, 16 fiind arestate preventiv, una arestată la domiciliu, 88 puse sub control judiciar şi 39 reţinute.

„Referitor la cele 281 de dosare penale în cadrul cărora au fost desfăşurate activităţi de amploare, principalele infracţiuni cercetate sunt de evaziune fiscală, înşelăciune, contrabandă, delapidare, nerespectarea regimului fiscal, contrafacere, nerespectarea legislaţiei privind protecţia mediului, nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, la regimul silvic, furt, infracţiuni de serviciu, corupţie şi altele”, a spus Aurel Dobre.

Bijuterii confiscate

Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, în perioada 3-7 noiembrie a fost desfăşurată o nouă fază a operaţiunii „Jupiter”, ca o continuare a activităţilor integrate din anul 2024.

În această perioadă, la nivelul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, Direcţiei de Ordine Publică, Direcţiei de Investigaţii Criminale, Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, Direcţiei de Poliţie Transporturi şi al structurilor teritoriale corespondente, sub supravegherea procurorilor din cadrul unităţilor de parchet competente, au fost intensificate activităţile specifice de investigare şi administrare a probatoriilor în cauzele care au ca obiect astfel de infracţiuni.

În acest context, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au desfăşurat 148 de acţiuni de amploare de administrare a probatoriului în 193 de dosare penale aflate în lucru, fiind efectuate 674 de percheziţii domiciliare şi puse în executare 233 de mandate de aducere, a precizat Dobre.

În urma activităţilor desfăşurate au fost dispuse măsuri preventive faţă de 72 de persoane, două fiind arestate preventiv, 52 puse sub control judiciar şi 18 reţinute.

În domeniul investigaţiilor criminale, poliţiştii au pus în aplicare 119 mandate de percheziţie domiciliară, în cadrul a 40 de dosare penale în care se fac cercetări pentru săvârşirea unor infracţiuni de furt, înşelăciune, tâlhărie, şantaj, ultraj, violenţă în familie şi informatice.

Faţă de 43 de persoane au fost dispuse măsuri preventive, dintre care 12 au fost arestate preventiv, una arestată la domiciliu, 20 puse sub controlul judiciar şi 10 reţinute.

În aceste dosare penale au fost indisponibilizate bunuri în valoare de 208.000 de lei, constând în principal în 600 de grame de bijuterii din aur, 2.800 de kilograme de materiale feroase şi 3.500 de litri de combustibil.

Arme găsite la percheziții

Potrivit datelor prezentate luni, structurile de arme, explozivi şi substanţe periculoase au pus în aplicare, în cadrul operaţiunii naţionale, 91 de mandate de percheziţie domiciliară în 26 de dosare penale, având ca obiect infracţiuni la regimului armelor şi al muniţiilor şi nerespectarea regimului deşeurilor periculoase.

În aceste dosare penale sunt efectuate cercetări privind 16 suspecţi, faţă de cinci persoane fiind dispuse măsuri preventive (două arestate preventiv şi trei puse sub controlul judiciar).

În vederea continuării cercetărilor, au fost ridicate peste 66 de tone din categoria deşeurilor şi substanţelor periculoase, 441 de kilograme de articole pirotehnice, 23 de arme neletale, două arme letale, 5.800 de bucăţi de muniţie letală, 200 de bucăţi muniţie neletală, precum şi alte bunuri şi înscrisuri relevante.

Structurile de ordine publică au desfăşurat 15 acţiuni operative, în cadrul cărora au fost puse în aplicare 90 de mandate de percheziţie domiciliară, fiind vizate în principal infracţiuni de mediu, pe linie de silvicultură, piscicultură şi gestionarea deşeurilor.

Au fost puse în aplicare 55 de mandate de aducere, fiind dispuse măsuri preventive faţă de 24 de persoane, 11 fiind reţinute şi 13 puse sub control judiciar.

Au fost indisponibilizaţi 178.938 de lei şi 23 metri cubi de material lemnos, precum şi alte bunuri şi documente de interes în cauze.

„Un semnal foarte clar”

Structurile poliţiei transporturi au desfăşurat două acţiuni operative, în cadrul cărora au fost puse în aplicare patru mandate de percheziţie domiciliară, fiind vizate infracţiuni de braconaj piscicol şi de mediu.

În urma activităţilor, au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra unor bunuri în valoare de 307.000 de lei şi au fost indisponibilizate bunuri în valoare de 156.000 de lei.

Acţiunile s-au derulat la nivel naţional, cu intervenţii simultane în mai multe judeţe, sprijinite de logistica alocată de Ministerul Afacerilor Interne prin Poliţie şi Jandarmerie, sub coordonarea Parchetului General.

„Această amplă mobilizare transmite un semnal foarte clar: statul român, prin instituţiile sale, este capabil să reacţioneze decisiv în faţa fenomenelor infracţionale de mari proporţii. De asemenea, arată determinarea Ministerului Afacerilor Interne pentru a combate criminalitatea economico-financiară”, a afirmat Aurel Dobre.

