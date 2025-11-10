Live TV

Membru AUR acuzat de contrabandă cu țigări. Ce au descoperit anchetatorii la percheziții

Data publicării:
1702548618367-23f139d3857f4bcca045c5ce293dbd9a-S4
Țigări de contrabandă. Foto: Poliția de Frontieră

Un membru al AUR este acuzat de contrabandă cu țigări. În urma perchezițiilor, procurorii au găsit aproape 60.000 de țigarete pregătite pentru vânzare. Judecătoria Huedin a început procesul.

Radu Neag, membru al Partidului AUR din Huedin, este acuzat că ar fi deținut, depozitat și vândut țigări de contrabandă în oraș și în localitățile din jur. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi transportat și distribuit marfa ilegală în calitate de șofer.

În urma unei percheziții făcute la domiciliul său, au fost ridicate aproape 60.000 de țigarete din mai multe mărci pregătite pentru vânzare.

Printre probe se află declarații ale martorilor, convorbiri interceptate și documente financiare.

Bărbatul este cercetat pentru contrabandă, iar dacă va fi găsit vinovat, el riscă până la 7 ani de închisoare. De asemenea, ancheta urmează să stabilească modul în care țigările au fost introduse în țară.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

