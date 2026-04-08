Mesajul ministrului Marinescu pentru noii șefi de parchete, după ce Nicușor Dan a semnat numirile

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a spus miercuri, după ce preşedintele Nicuşor Dan a semnat numirile la şefia marilor parchete, că, la capătul acestui drum este consolidarea statului de drept şi asigurarea unei justiţii care să recâştige încrederea cetăţenilor.

Ministrul i-a felicitat pe noii şefi ai marilor parchete şi le-a transmis că este „foarte mult de muncă pentru a rezolva probleme, a îmbunătăţi activitatea, a eficientiza combaterea infracţionalităţii”.

„Preşedintele a decis. 7 din cele 8 propuneri motivate privind conducerea marilor parchete, înaintate de Ministerul Justiţiei, au fost aprobate. Toţi procurorii şefi şi 4 dintre adjuncţi au fost numiţi.

Pentru prima dată în istoria recentă a statului nostru de drept s-a desfăşurat o procedură de selecţie de o asemenea amploare (18 candidaţi pentru 8 poziţii de conducere), implicând muncă asiduă de organizare, de analiză obiectivă şi de evaluare. O procedură derulată cu deplină transparenţă, care a implicat transmiterea în direct a interviurilor şi prezentarea publică a motivărilor opţiunilor Ministerului Justiţiei. Mulţumesc pentru eforturile profesionale membrilor comisiei ministeriale, colegilor din minister şi colegilor din CSM, toţi implicaţi în derularea conform legii şi bunelor practici a acestei proceduri de maximă însemnătate pentru justiţie”, a scris Marinescu pe Facebook.

Potrivit acestuia, faptul că au existat şi opinii diferite nu invalidează procedura, ci confirmă eficienţa unui mecanism de selecţie care presupune mai multe filtre de evaluare instituţională.

„Felicitări celor numiţi în conducerea marilor parchete şi succes în activitate. Este foarte mult de muncă pentru a rezolva probleme, a îmbunătăţi activitatea, a eficientiza combaterea infracţionalităţii. La capătul acestui drum nu sunt mize personale, nume sau orgolii. Este consolidarea statului de drept, a principiului preeminenţei legii, dreptăţii şi adevărului şi asigurarea unei justiţii care să recâştige încrederea cetăţenilor”, a mai scris ministrul, potrivit Agerpres.

Mesajul vine după ce Dan a anunţat, miercuri, că a semnat decretele pentru numirea şefilor marilor parchete.

Propunerile fuseseră înaintate marţi şefului statului de către ministrul Justiţiei, Radu Marinescu.

Astfel, au fost numiţi în funcţii prin decret prezidenţial:

Cristina Chiriac - procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (procurorul general al României);

Ioan-Viorel Cerbu - procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

Codrin-Horaţiu Miron - procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

De asemenea, au fost numiţi în funcţii:

Marius Voineag - procuror adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

Marinela Mincă - procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

Marius-Ionel Ştefan - procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

Alex-Florin Florenţa - procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Singura propunere transmisă de ministrul Justiţiei către şeful statului şi care a fost respinsă de Nicuşor Dan a fost cea a lui Gill-Julien Grigore-Iacobici - pentru funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Editor : M.B.