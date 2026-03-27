Metoda ingenioasă prin care sute de litri de motorină erau furați săptămânal de pe un șantier de modernizare a căii ferate

Peste 20 de persoane sunt urmărite penal de procurorii braşoveni, fiind suspectate că furau motorină din utilajele care lucrau pe şantierele de modernizare a căii ferate de pe tronsonul Braşov-Sighişoara. Anchetatorii nu au stabilit valoarea totală a prejudiciului, însă date din anchetă arată că, săptămânal, hoţii furau sute de litri de motorină.

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, începând din luna octombrie 2025, în zona şantierelor de modernizare a căii ferate de pe tronsonul Braşov-Sighişoara, existente în zona localităţilor Ormeniş şi Racoş, s-a constituit un grup infracţional organizat compus din cel puţin 8 membri, specializat în sustragerea şi comercializarea către terţi interesaţi a motorinei din utilajele care lucrau pe şantier”, se arată al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, citat de News.ro.

Procurorii au stabilit că modul de acţiune al grupării era minuţios organizat şi pus în practică, unii dintre membrii acesteia având atribuţii organizatorice, în timp ce alţii se ocupau de sustragerea propriu-zisă, alţii de depozitare, alţii de identificarea potenţialilor cumpărători. Potrivit anchetatorilor, existau membri ai grupării care se ocupau cu „traficarea influenţei asupra persoanelor care aveau atribuţii de prevenire şi depistare a acestor fapte”.

„În ce priveşte sustragerea propriu-zisă, aceasta era foarte sofisticată, pentru că mai întâi era nevoie de determinarea cantităţii de motorină ce putea fi sustrasă. Pentru aceasta, membrii grupării care aveau în grijă utilajele de la care urma să se sustragă motorină le lăsau pornite «la ralanti» cu orele (perioadă în care consumul era mic), dar consemnau această perioadă în evidenţele societăţii păgubite ca fiind una «de lucru». Practic, cantitatea de motorină sustrasă se determina matematic şi reprezenta diferenţa dintre cele două tipuri de consum. În timpul furtului comis de unii membri, alţi membri le asigurau paza fizică, fiind implicaţi inclusiv agenţi de pază care aveau responsabilitatea prevenirii acestor fapte”, au stabilit procurorii.

Joi, procurorii şi poliţiştii au făcut 23 de percheziţii la domiciliile persoanelor cercetate în acest dosar, unde au găsit aproximativ 1,8 tone de motorină provenită din furturile de pe şantier.

Cercetările au arătat că săptămânal au fost sustrase cantităţi de sute de litri de motorină, însă în acest stadiu al investigaţiei nu a fost determinată cantitatea totală de motorină sustrasă.

După descinderi, 23 persoane au fost duse la sediul parchetului în vederea audierii, iar 21 dintre acestea au fost puse sub acuzare, 10 dintre ele fiind reţinute. În cursul zilei de vineri, faţă de 8 inculpaţi a fost formulată propunere de arestare preventivă pe o durată de 30 de zile, fiind sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Braşov care urmează să se pronunţe în acest caz.

