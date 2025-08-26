Live TV

Mihai Chirica, acuzat de abuz în serviciu în dosarul pensionarilor de la Primăria Iași. Prejudiciu estimat la 8 milioane de lei

mihai chirica
Foto: Inquam Photos / Miruna Turbatu

Mihai Chirica este implicat într-un nou dosar penal. Primarul Iașului este acuzat de abuz în serviciu, după ce ar fi menținut în funcție aproximativ 30 de persoane care au ieșit la pensie. Acestea ar fi cumulat pensia cu salariul iar prejuduciul este estimat la 8 milioane de lei.

26 de persoane sunt vizate în acest dosar al pensionarilor din Primăria Iași. DNA a început o anchetă după ce mai mulți funcționari publici au fost menținuți în funcție după ce s-au pensionat, iar ei au cumulat pensia cu salariul, situație interzisă de lege. E o decizie a Înaltei Curți. 

Au fost eliberați din funcție în decembrie anul trecut, însă ancheta DNA a stabilit că întreaga situație a creat un prejudiciu de 8 milioane de lei. 

Pe lângă funcționarii care au beneficiat de acest cumul pensie-salariu, în dosar este vizat, în calitate de suspect, și primarul Iașului, Mihai Chirica. El este acuzat de abuz în serviciu. De asemenea, fostul șef de la resurse umane este acuzat de aceeași infracțiune. 

Procurorii DNA au făcut primele percheziții în acest dosar în luna iunie. Atunci, ancheta era in rem. Între timp, suspecții au aflat și acuzațiile care li se aduc. 

