În România violența domestică pare de neoprit, iar un caz celebru din București confirmă acest lucru. Milionarul Mihai Bizu, condamnat la doi ani și opt luni de închisoare pentru că ar fi încercat să-și ucidă soția, a fost încarcerat, dar eliberat după doar trei zile. Afaceristul a fost apărat în instanță chiar de actualul ministru al Justiției, Radu Marinescu.

Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional.

Milionarul bucureștean, Mihai Bizu, a fost condamnat la doi ani și opt luni de închisoare după ce ar fi încercat să-și ucidă fosta soție într-un jacuzzi și, ulterior, ar fi abuzat-o sexual într-un hotel, până când femeia a reușit să scape din mâinile lui.

Pe data de 7 iulie 2025 Curtea de Apel București a pronunțat condamnarea definitivă, stabilind executarea imediată a pedepsei, după ce anterior instanța inferioară îi oferise suspendare. Trei zile mai târziu, pe data de 10 iulie, aceeași Curte de Apel a admis în principiu contestația în anulare formulată de acest bărbat, suspendând executarea pedepsei și dispunând eliberarea imediat dacă acesta nu era arestat într-un alt dosar.

Această contestație în anulare reprezintă o cale extraordinară de atac și este aplicată destul de rar, în condiții foarte stricte prevăzute de lege.

Un alt detaliu important în acest caz este că fostul avocat al bărbatului a fost actualul ministru al Justiției, Radu Marinescu. Acesta a încercat și a pledat între 2021 și 2023 pentru recalificarea faptelor, de la tentativă de omor la lovire și alte violențe, susținând că agresiunea nu este suficient de gravă pentru a justifica o astfel de încadrare.

Următorul termen de judecată pentru contestația în anulare este pe 26 septembrie 2025.

Numărul destinat victimelor violenței domestice: 0800.500.333.

Editor : C.S.