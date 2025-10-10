Militarul acuzat de producerea accidentului din golful Musura, soldat cu patru morți, a fost trimis în judecată

Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel l-a trimis în judecată pe conducătorul ambarcaţiunii care s-a răsturnat la sfârşitul lunii iulie în zona golfului Musura, accident soldat cu patru morţi.

Cosmin Adrian Irimia, soldat profesionist la U.M. 02016 Babadag, va fi judecat de Tribunalul Militar Bucureşti pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă.

Conform unui comunicat al Parchetului Militar, „la data de 28 iulie 2025, în jurul orei 18:00, soldatul a plecat din portul Sulina, conducând o ambarcaţiune de agrement, cu 14 persoane la bord, ignorând dispoziţiile regulamentelor de navigaţie şi măsurile de prevedere specifice acestei activităţi, iar în jurul orei 19:30, în zona golfului Musura, între digul de nord şi epava „Turgut S”, în contextul vremii nefavorabile şi al valurilor mari, ambarcaţiunea s-a răsturnat, în urma accidentului naval rezultând decesul a patru persoane”.

Procurorii susţin că Adrian Irimia nu a respectat următoarele măsuri de prevedere şi dispoziţii regulamentare:

a condus o ambarcaţiune de agrement primind la bord pasageri peste numărul maxim permis de norme;

nu a respectat îndatoririle generale de vigilenţă din Regulamentul de navigaţie pe Dunăre, întrucât a plecat din portul Sulina fără să ţină cont de vremea nefavorabilă de la acel moment, punând astfel în pericol viaţa pasagerilor;

a pătruns cu ambarcaţiunea în zona apelor mării teritoriale, golful Musura, deşi ambarcaţiunea făcea parte dintr-o categorie care îi permitea navigarea doar pe căile navigabile interioare.

Pe 28 iulie, în jurul orei 19:30, o ambarcaţiune de agrement, care a plecat din Portul Sulina cu destinaţia golful Musura, având la bord 14 persoane, printre care un copil, s-a răsturnat în zona epavei „Turgut S”, imediat după ieşirea prin Bara Sulina, pe fondul condiţiilor meteo nefavorabile şi valurilor mari, cu înălţimi estimate între 1,5 şi 2 metri.

Imediat după producerea accidentului a fost declanşată o amplă intervenţie de căutare şi salvare. Eforturile echipelor de salvare au fost sprijinite şi de localnici, care au intervenit cu mai multe ambarcaţiuni particulare.

Toate cele 14 persoane aflate la bordul ambarcaţiunii au fost recuperate din apă, patru dintre acestea - inclusiv un copil - fiind declarate decedate de către echipajele medicale sosite la faţa locului.

