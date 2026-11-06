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Minel Prina, fost primar al Slatinei condamnat în dosarul de corupţie al lui Darius Vâlcov, va fi eliberat condiţionat

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Fostul primar al Slatinei Minel Prina a fost condamnat la patru ani şi jumătate de închisoare în acelaşi dosarul în care a fost condamnat şi Darius Vâlcov. Foto: Poliția Română
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Fostul primar al municipiului Slatina, Minel Prina, aflat în detenţie de la finalul anului 2023, în urma unei condamnări de patru ani şi şase luni de închisoare pentru trafic de influenţă şi complicitate la spălare de bani în dosarul de corupţie al lui Darius Vâlcov, va fi eliberat condiţionat potrivit unei hotărâri definitive pronunţată vineri de Tribunalul Ilfov.

Tribunalul Ilfov a admis vineri contestaţia depusă de Minel Prina împotriva unei soluţii de respingere a eliberării condiţionate, pronunţată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti în luna octombrie.

Minel Prina s-a aflat în detenţie la Penitenciarul Bucureşti Jilava.

„Admite contestaţia formulată de contestatorul-condamnat Prina Minel Florin împotriva sentinţei penale nr. 3054 din data de 07.10.2026, pronunţată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, în dosarul penal nr. 32079/4/2026. Desfiinţează sentinţa penală nr. 3054 din data de 07.10.2026, pronunţată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti şi, rejudecând în fond: În baza art. 587 din codul de procedură penală, raportat la art. 59 Cod Penal din 1969; admite cererea de liberare condiţionată formulată de condamnatul Prina Minel Florin aflat în stare de deţinere în Penitenciarului Bucureşti Jilava. Dispune liberarea condiţionată a contestatorului condamnat Prina Minel Florin, de sub puterea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 2999/09.10.2024, în baza sentinţei penale nr. 1117/17.09.2024, pronunţată de Tribunalul Bucureşti -Secţia I Penală; prin care i s-a aplicat pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare", se arată în soluţia pe scurt postată vineri pe portalul instanţei, citată de Agerpres.

Minel Prina a fost condamnat definitiv la patru ani şi şase luni de închisoare în dosarul de corupţie cunoscut drept "Dosarul Tablourilor" al fostului primar al municipiului Slatina şi fost ministru al Finanţelor, Darius Vâlcov.

Potrivit DNA, în cursul anului 2009, omul de afaceri Theodor Berna, administratorul companiei Tehnologica Radion, l-a contactat pe Darius Vâlcov, la acea dată primar al municipiului Slatina, căruia i-a propus ca, în schimbul oferirii sprijinului în influenţarea factorilor de decizie din cadrul SC Compania de Apă Olt SA, în vederea câştigării unor licitaţii de lucrări pentru obiective situate în Slatina, Scorniceşti, Piatra Olt şi Drăgăneşti, să îi dea 20% din valoarea sumelor încasate.

Propunerea a fost făcută în contextul în care, în noiembrie 2008, fusese aprobat la nivel guvernamental proiectul "Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Olt", al cărui beneficiar final este SC Compania de Apă Olt SA, operator regional, finanţarea fiind asigurată, majoritar, din fonduri europene nerambursabile.

Tehnologica Radion a câştigat licitaţiile organizate în cadrul proiectului, fiind semnate contracte cu Compania de Apă Olt pentru mai multe lucrări, în valoare de 78.201.552 lei.

Conform DNA, Theodor Berna şi Darius Vâlcov au stabilit de comun acord ca sumele de bani să-i fie remise acestuia din urmă în numerar, în lei şi numai la sediul firmei.

În baza acestei înţelegeri, în perioada ianuarie - martie 2011, Darius Vâlcov s-a prezentat periodic la sediul firmei Tehnologica Radion, unde a primit suma totală de 1.200.000 lei în trei tranşe, a câte 400.000 lei fiecare, remiterea fiind realizată ori de câte ori contractantul Compania de Apă Olt efectua plăţi în contul societăţii.

De asemenea, în perioada aprilie - decembrie 2011, Darius Vâlcov a primit de la Theodor Berna, prin intermediul lui Minel Prina, suma totală de 2.500.000 lei în cinci tranşe, a câte 500.000 lei fiecare.

În plus, în perioada 2012 - 2013, Darius Vâlcov a primit de la omul de afaceri, prin intermediul mai multor firme, suma de 3.080.000 lei.

Editor : A.P.

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