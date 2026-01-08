Ministerul Justiţiei declanşează procedura de selecţie pentru funcţiile de procuror general şi de adjunct al procurorului general, procuror-şef şi procurori-şefi adjuncţi ai DNA şi procuror-şef şi procurori-şefi adjuncţi ai DIICOT. 9 februarie, ora 12.00 este termenul pentru depunerea canfidaturilor, iar 2 martie este data la care propunerile vor fi trimise de către ministrul Justiţiei către CSM.

Ministerul Justiţiei a anunţat joi după-amiază declanşarea procedurii de selecţie a procurorilor în vederea formulării propunerilor de numire pentru ocuparea funcţiilor de procuror general şi de adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procuror-şef şi procurori-şefi adjuncţi ai Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi procuror-şef şi procurori-şefi adjuncţi ai Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

Potrivit anunțului, Ministerul Justiţiei organizează, la sediul său din Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, cod poştal 050741, în perioada 08.01.2026 – 02.03.2026, selecţia procurorilor în vederea formulării către Preşedintele României a propunerilor de numire pentru ocuparea următoarelor funcţii vacante de conducere din cadrul parchetelor:

procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ), funcţie vacantă începând cu data de 31.03.2026;

adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ), funcţie vacantă începând cu data de 29.06.2026;

procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), funcţie vacantă începând cu data de 31.03.2026;

procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), funcţie vacantă începând cu data de 29.06.2026;

procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), funcţie vacantă;

procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), funcţie vacantă începând cu data de 14.04.2026;

procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), funcţie vacantă începând cu data de 29.06.2026;

procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), funcţie vacantă.

Procurorii pot depune cereri de înscriere, care trebuie să cuprindă precizarea funcţiei de conducere pentru care se depune candidatura, până la data de 09.02.2026, ora 12.00, la Direcţia resurse umane din cadrul Ministerului Justiţiei din Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, Sector 5.

Condiţiile de participare la selecţie

Pot fi numiţi în funcţiile de conducere care fac obiectul prezentei proceduri de selecţie procurorii care au o vechime minimă de 15 ani în funcţia de procuror sau judecător. Conform prevederilor art. 144 alin. (1) raportate la prevederile art. 128 alin. (2) din Legea nr. 303/2022, vechimea de 15 ani trebuie să fie îndeplinită până la data corespunzătoare ultimei zile inclusiv a termenului de înscriere la procedura de selecţie. Potrivit prevederilor art. 294 alin. (2) din Legea nr. 303/2022, astfel cum au fost modificate prin art. II pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2025 privind unele măsuri temporare în domeniul justiţiei, precum şi pentru modificarea unor acte normative, până la data de 31 decembrie 2026, în calculul vechimilor prevăzute de Legea nr. 303/2022 se ia în considerare perioada cât judecătorul sau procurorul a avut calitatea de auditor de justiţie.

Nu pot fi numiţi în funcţiile de conducere care fac obiectul procedurilor de selecţie procurorii care au făcut parte din serviciile de informaţii sau au colaborat cu acestea ori cei care au un interes personal ce influenţează sau ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuţiilor prevăzute de lege (art. 144 alin. (2) din Legea nr. 303/2022).

Conform art. 144 alin. (1)–(3) şi art. 145 alin. (3) din Legea nr. 303/2022, cererile de participare la selecţie ale procurorilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, însoţite de următoarele înscrisuri:

a) proiectul privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere pentru care participă la selecţie, care se depune atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, pe suport specific (recomandabil memory stick); recomandabil, proiectul va fi încadrat într-o limită de 30 de pagini, iar anexele vor putea depăşi 10 pagini, planul şi anexele vor fi redactate cu caractere de 12, font Times New Roman, spaţiere la 1,5 rânduri;

b) declaraţiile prevăzute la art. 144 alin. (3) din Legea nr. 303/2022 (procurorii care candidează sunt obligaţi să dea, pe propria răspundere, o declaraţie din care să rezulte că nu au făcut parte din serviciile de informaţii şi nici nu au colaborat cu acestea şi o declaraţie din care să rezulte că nu au un interes personal ce influenţează sau ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuţiilor prevăzute de lege; Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi Consiliul Suprem de Apărare a Ţării verifică şi comunică, în termen de cel mult 15 zile de la solicitarea Ministerului Justiţiei, dacă procurorul a făcut parte din serviciile de informaţii sau a colaborat cu acestea);

c) dovada îndeplinirii condiţiilor de vechime cerute de lege;

d) curriculum vitae al procurorului, recomandabil conform modelului comun european prevăzut în anexa Hotărârii de Guvern nr. 1021/2004;

e) un număr de minimum 10 lucrări întocmite de procuror în compartimentele în care şi-a desfăşurat activitatea în ultimii 5 ani;

f) ultimul raport de evaluare a activităţii profesionale a procurorului participant la selecţie;

g) orice alte înscrisuri relevante.

Calendarul procedurii de selecţie

După verificarea participanţilor la selecţie sub aspectul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 144 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 303/2022 şi al depunerii înscrisurilor prevăzute la art. 145 alin. (3) din acelaşi act normativ, lista procurorilor participanţi la selecţie care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi programarea interviurilor se vor publica pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei, până la data de 16.02.2026.

În perioada 23.02.2026 – 26.02.2026, procurorii participanţi la selecţie vor susţine, în faţa ministrului justiţiei şi a comisiei de interviu, la sediul Ministerului Justiţiei din Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, cod poştal 050741, un interviu constând în:

susţinerea proiectului privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere pentru care candidează;

verificarea aptitudinilor manageriale şi de comunicare ale candidatului;

evaluarea aspectelor legate de modul în care candidatul se raportează la valorile profesiei şi ale funcţiei pentru care candidează.

Rezultatele selecţiei se vor publica pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei, la data de 02.03.2026. Propunerile motivate ale ministrului justiţiei vor fi înaintate Secţiei pentru procurori a CSM, la aceeaşi dată, în vederea emiterii avizului consultativ motivat al acesteia.

